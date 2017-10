Trump declara la adicción a los opiáceos una "emergencia de salud pública nacional"

El presidente Donald Trump ha declarado este jueves la adicción a los opiáceos en Estados Unidos como una "emergencia de salud pública nacional", lo cual le permitirá intensificar la lucha contra una epidemia que mata a más de 100 estadounidenses cada día.

Trump hará el anuncio en un evento en la Casa Blanca al que asistirán ex adictos y padres de víctimas, según varios altos funcionarios. El mandatario ha reiterado en varias ocasiones, la última el miércoles, que planeaba declarar una "emergencia nacional" para luchar contra el abuso de opiáceos como los analgésicos de receta controlada Percocet y OxyContin, la heroína y el opioide sintético fentanilo.

Trump: "We understand the need to confront reality right smack in the face -- that millions of our fellow citizens are already addicted." pic.twitter.com/KKg7COfW9q — CBS News (@CBSNews) 26 de octubre de 2017

Melania Trump: "This can happen to any of us. Drug addiction can take your friends, your neighbors or your family. No state has been spared" pic.twitter.com/D2QOQ9USMk — KCTV5 News (@KCTV5) 26 de octubre de 2017

Una "emergencia de salud pública nacional"

Funcionarios de la Casa Blanca han informado de que, en vez de "emergencia nacional", Trump ordenará al secretario interino de salud, Eric Hargan, que anuncie una "emergencia de salud pública nacional".

Una emergencia nacional brinda a los estados acceso a fondos federales de ayuda por desastres, pero los funcionarios dijeron que una declaración de emergencia de salud pública nacional era más apropiada para combatir una crisis a largo plazo como la epidemia de opiáceos.

Esta declaración no supone un aumento de fondos federales para abordar la crisis, pero los funcionarios dijeron que la Casa Blanca buscaría más dinero del Congreso para hacerlo.

La declaración de emergencia de salud pública nacional tiene una duración de 90 días y puede renovarse varias veces, explicaron.

Mayor acceso a tratamientos

Esta medida permitirá que el departamento de Trabajo, por ejemplo, otorgue subvenciones para trabajadores adictos a opiáceos para ayudarlos a romper lo que un funcionario calificó como un "ciclo de adicción y desempleo".

También proporcionará un mayor acceso a "tratamientos de telemedicina" para personas en áreas rurales, como la región de los Apalaches y del llamado Cinturón Industrial del Medio Este, especialmente afectados por la crisis de opiáceos.

175 lives lost per day, 7 lives lost per hour due to the #opioidcrisis — Addiction Campuses (@AddictionCampus) 26 de octubre de 2017

Trump también tiene previsto ordenar a los titulares de agencias y departamentos gubernamentales que "ejerzan toda la autoridad de emergencia a su alcance para reducir el número de muertes y minimizar la devastación causada por la crisis de opiáceos", ha dicho un funcionario.

La última vez que se declaró una emergencia de salud pública en Estados Unidos fue en 2009 en respuesta al brote de gripe H1N1.

60.000 muertos en un año

Una comisión creada por Trump para estudiar la adicción a las drogas hizo una "recomendación urgente" a principios de este año para que el presidente declarara una emergencia nacional en virtud de Ley del Servicio de Salud Pública, o de la Ley Stafford.

Los analgésicos de receta controlada y la heroína provocaron unas 60.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2016.

La primera otorga al Departamento de Salud la autoridad para responder a las emergencias de salud pública, en tanto la segunda permite que el gobierno federal brinde asistencia a los estados para enfrentar desastres mayores, como terremotos, tornados y huracanes.

El mandatario optará por la Ley del Servicio de Salud Pública.

Según la comisión, 142 estadounidenses murieron diariamente por sobredosis de drogas en 2015, más que el total de muertos en accidentes automovilísticos y homicidios con armas combinados.

Dos tercios de las muertes por sobredosis de drogas en ese año estaban relacionadas con Percocet, OxyContin, heroína y fentanilo, dijo la comisión.

