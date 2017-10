Twitter veta la publicidad de los medios rusos RT y Sputnik en su plataforma

Twitter anunció hoy que vetará la publicidad de todas las cuentas de su plataforma pertenecientes a los medios rusos Russia Today (RT) y Sputnik por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"La decisión se basó en el trabajo retrospectivo que hemos estado haciendo en torno a las elecciones de 2016 y la conclusión de la comunidad de Inteligencia de EEUU de que tanto RT como Sputnik intentaron interferir con la elección en beneficio del Gobierno ruso", informó la firma en su blog corporativo.

Aunque Twitter vetará desde hoy la publicidad de esos dos medios vinculados al Kremlin para "proteger la integridad de la experiencia de usuario", según explica el equipo de políticas de la red social, tanto RT como Sputnik pueden mantener activas sus cuentas.

A principios de año, los servicios inteligencia consideraron que ambos medios implementaron "esfuerzos" patrocinados por Rusia para "interferir y desestabilizar" las elecciones presidenciales, explicó la firma. "Eso no es algo que queramos en Twitter", añadió.

Asimismo, Twitter señaló que donará los 1,9 millones de dólares que calcula ha ganado gracias a la publicidad global de RT desde que el medio se convirtió en anunciante en 2011.

Dentro de esa cuantía, especifica que están incluidos los 274.100 dólares que estima RT invirtió en anuncios para Estados Unidos en 2016. Durante ese año, desgranó la compañía en septiembre, tres cuentas del medio ruso promovieron 1.823 tuits que iban dirigidos, clara o potencialmente, al mercado estadounidense.

La donación irá destinada a investigaciones externas sobre el uso de la red social en relación a la participación cívica y las elecciones, incluida la automatización maliciosa y la información falsa.

A raíz del anuncio, RT publicó una noticia donde la directora del canal, Margarita Simonián, destaca que el "lamentable" veto se produce poco antes de que los responsables de la firma testifiquen ante el Congreso.

DECLARACIONES EN EL SENADO

Representantes de Twitter, Facebook y Google comparecerán la próxima semana ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre cómo Rusia hizo uso de esas plataformas digitales para propagar informaciones durante las elecciones de 2016.

"Espero que Jack Dorsey (consejero delegado de Twitter) no olvide decirle al Congreso cómo Twitter propuso a RT gastar grandes $$$ (sumas de dinero) en la elección de EEUU y la campaña", tuiteó Simonián.

Off-boarding advertising from all accounts owned by Russia Today (RT) and Sputnik.



We're donating all projected earnings ($1.9mm) to support external research into the use of Twitter in elections, including use of malicious automation and misinformation. https://t.co/zIxfqqXCZr