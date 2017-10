Cachondeo en Twitter con la explicación de Álvaro de Marichalar tras ser detenido

El aristócrata Álvaro de Marichalar se ha convertido en protagonista durante los últimos dos días en Cataluña por manifestarse ante el Parlament y ser detenido por los Mossos d'Esquadra acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad cuando se le ha requerido, por causar un riesgo de orden público en medio de una concentración independentista.

He localizado en una imagen de @DebatAlRojoVivo a Álvaro de Marichalar luchando contra la muchachada independentista cual Quijote pic.twitter.com/MucvhBGUlR — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 26 de octubre de 2017

Tras ser liberado, Marichalar explicó a través de su cuenta en Twitter, qué había pasado. "Acabo de llegar a casa. Muchísimas gracias por el ánimo y la fuerza que regaláis. Todos necesitamos siempre ánimo para conseguir resistir. No he sido detenido por los Mozos (sic); he sido secuestrado por un grupo de presuntos delincuentes ilegítimamente vestidos de Mozos de Escuadra (sic)", escribió.

Acabo de llegar a casa.

Muchísimas gracias por el ánimo y la fuerza que regaláis: Todos necesitamos siempre ánimo para conseguir resistir. — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) 27 de octubre de 2017

NO he sido detenido por los Mozos; HE SIDO SECUESTRADO por un grupo de presuntos delincuentes ilegítimamente vestidos de Mozos de Escuadra. — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) 27 de octubre de 2017

Marichalar ha asegurado que quienes lo detuvieron "han deshonrado el uniforme y cuerpo" de los Mossos "perjudicando a la gran mayoría de los Mozos (sic) que son leales a la ley". Además, ha acusado a los agentes de ser "los que protegen a Puigdemont".

Secuestrándome han DESHONRANDO el Uniforme y Cuerpo de Mozos de Escuadra, perjudicando a la gran mayoría de Mozos que son leales a la Ley. — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) 27 de octubre de 2017

Los que me han SECUESTRADO y violentado gravemente dentro del palacio de NUESTRA Generalidad, parece que son los que protegen a Puigdemont. — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) 27 de octubre de 2017

En un giro inesperado, Marichalar prosigue dando las gracias a los Mossos por haberse comportado con él "de manera absolutamente profesional, pulcra, eficaz y afectuosa" y asegura que perdona "de antemano a los Mozos (sic)" que le han "secuestrado". "Lo que no quita mi inexcusable deber y determinación de denunciar su vil proceder".

Por último, ha acusado a "los presuntos delincuentes que okupan el poder" de secuestrar y detener "a las personas que reclamamos el cumplimiento de la ley".

Fuera del palacio, todos los Mozos se han comportado conmigo de manera absolutamente profesional; pulcra; eficaz y afectuosa.

Gràcies Mossos — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) 27 de octubre de 2017

Perdono de antemano a los Mozos que me han SECUESTRADO, lo que no quita mi inexcusable deber y determinación de denunciar su vil proceder. — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) 27 de octubre de 2017

Los presuntos delincuentes que okupan el poder secuestran y detienen a las personas que reclamamos el cumplimiento de la Ley. — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) 27 de octubre de 2017

Por supuesto, sus explicaciones no han quedado sin respuesta en las redes sociales. Y no precisamente porque hayan respondido los Mossos, sino por el cachondeo que han suscitado:

Hace pocos siglos, por menos de esto los señores de la nobleza se retaban en una justa. La aristocracia está de capa caída. https://t.co/APj1pxBk48 — Hibai Arbide Aza (@Hibai_) 27 de octubre de 2017

@DeMarichalar lo mejor es que cojas la moto acuática, qué en la mar 🌊 no tienes problemas como en tierra. ☺ — Caballa/Andaluz (@jalaisan14) 27 de octubre de 2017

Empiezo a creer que es un personaje de Homo Zapping 😂😂 — Morena Platino (@morenasplatino) 27 de octubre de 2017

Cuando te posee el espíritu de Sigfrid Soria. pic.twitter.com/DWSdiRdyPe — Arezno (@Arezno) 27 de octubre de 2017

Marichalar entra en bucle y acusa a "los Mozos" de secuestro... Es el Ruiz Mateos del siglo XXI pic.twitter.com/1mYK0Y4ucm — Patricia López (@patricialopezl) 27 de octubre de 2017

Álvaro de Marichalar teme que hoy le secuestre La Cubana. — Petete Potemkin (@Petetekin) 27 de octubre de 2017

¡Marichalar secuestrado por miembros de Village People! https://t.co/AOmc23x0Hy — Prietovich (@Lupenaki) 27 de octubre de 2017