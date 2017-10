🔴 DIRECTO: El Parlament aprueba la declaración unilateral de independencia en Cataluña

15:25 El Parlament aprueba la declaración de independencia de Cataluña El resultado de la votación secreta: 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. De la votación se han ausentado los diputados de Ciudadanos, PSC y Partido Popular. 15:32 Rajoy, tras la votación del Parlament: "Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña". 15.51 Consejo de Ministros extraordinario a las 18 horas Se preve que el Gobierno de Rajoy apruebe el cese del Govern en pleno. 16.09 El Senado aprueba la aplicación del 155

16.26 Rajoy: "Tengan la seguridad de que estaremos a la altura de las circunstancias"

El presidente del Gobierno ha dado las gracias a los partidos por su apoyo al 155 en el Senado al término de la sesión en la Cámara Baja: "Lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña es la prueba inequívoca de lo necesario que era aprobar esta propuesta. El Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que no sólo va contra la voluntad de mucha gente, sino que es algo delictivo porque supone declarar algo que no es posible, que es la independencia de Cataluña".

16.22 Puigdemont, a los alcaldes independentistas en el Parlament: "Vienen horas en las que a todos nos va a tocar mantener el pulso de nuestro país".

"De mantenerlo sobre todo en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad. Como ha pasado siempre y como seguirá pensando, son las instituciones y a la vez las personas las que construimos un pueblo y una sociedad. Un pueblo no se puede construir separando estos elementos".

16.21 Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo: "Para la Unión Europea, nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor".

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 de octubre de 2017

16.17: Pablo Iglesias: "La declaración de independencia es ilegítima y favorece la estrategia del PP"

Estamos contra la represión y por un referéndum pactado, pero la declaración de independencia es ilegítima y favorece la estrategia del PP — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de octubre de 2017

16.15 La alcaldesa de Badalona habla en el Parlament en representación de los alcaldes independentistas

Dolors Sabater ha ofrecido un breve discurso en representación de los alcaldes independentistas. Puigdemont ha escuchado sonriendo ampliamente; Oriol Junqueras y Carme Forcadell, en cambio, muy serios.

16.09 El Senado aprueba la aplicación del 155 para restaurar la legalidad en Cataluña

Se ha aprobado con 214 votos a favor, 47 en contra, 1 abstención. Lee aquí todo lo que está pasando en el Cámara Baja.

15.59 Albert Rivera: "Ni 70 personas ni nadie va a romper nuestra democracia"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho hoy un llamamiento a restaurar la legalidad en Cataluña con "serenidad y firmeza democrática", como ocurrió en España tras el golpe del 23F, y se ha mostrado convencido de que se acabará con "el golpe a la democracia" del independentismo en las urnas.

📽 @Albert_Rivera "Hoy los catalanes hemos visto con tristeza cómo se han utilizado nuestras instituciones para dar un #GolpeALaDemocracia" pic.twitter.com/TDgI3IaMKk — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 27 de octubre de 2017

15.58 El Tribunal Constitucional estudia suspender los efectos de la DUI

Tres magistrados que integran una sección de Sala del Tribunal Constitucional se encuentran reunidos este viernes para estudiar el recurso en el que el PSC solicita la suspensión del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña que ha propiciado la declaración unilateral de independencia.

Los magistrados del tribunal de garantías se han reunido pese a estar todos ellos presentes desde ayer en Sevilla con ocasión del I encuentro de los tribunales constitucionales de España, Italia y Portugal y del Consejo constitucional de Francia.

15.57 Bildu: "Hola, República catalana".

15.55 El IBEX cae media hora después de la votación del Parlament

La Bolsa española cae un 1,81% a esta hora. Los bancos catalanes, Sabadell y CaixaBank, están cayendo más de un 5%. La prima de riesgo se dispara a 120 puntos básicos.

15.51 Consejo de Ministros Extraordinario a las 18 horas

Mariano Rajoy y su gabinete se reunirán esta tarde para decretar el cese de Carles Puigdemont y de todo su Govern.

15.49 En Girona, retiran la bandera de España del Ayuntamiento

En Girona gritos de Independencia, "fuera, fuera la bandera española" y se cantan Els Segadors pic.twitter.com/9gWiMx7CfK — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) 27 de octubre de 2017

15.47 Gritos, cava y petardos en las inmediaciones del Parlament

Los miles de concentrados este viernes cerca del Parlament han reaccionado con una explosión de alegría, cava y algún petardo al saber el resultado de la votación sobre la república en el pleno.

Los concentrados han ido contando uno a uno los votos que se iban proclamando y que veían en una pantalla gigante, y cada 'sí' era recibido con un grito de alegría y los 'no' con uno de decepción.

Una vez anunciado el resultado, se han entonado gritos como 'Visca Catalunya' y 'Ja som independents', entre caras de felicididad, llantos de alegría y abrazos.

15.38: Así celebra la CUP la declaración de independencia

15.39 Oriol Junqueras: "Sí, hemos ganado la libertad para construir un nuevo país"

Sí. Hem guanyat la llibertat per construir un nou país. — Oriol Junqueras (@junqueras) 27 de octubre de 2017

15.32 La primera reacción de Mariano Rajoy tras la declaración de independencia de Cataluña

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2017

15:25 EL PARLAMENT APRUEBA LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

El resultado de la votación secreta: 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco.

De la votación se han ausentado los diputados de Ciudadanos, PSC y Partido Popular.

15:03 El parlamento vota la DUI. JxSí y la CUP proponen constituir una república catalana como estado independiente.

Forcadell ha leído la resolución y ha señalado que votarán la parte "resolutiva" del texto.

14:58 Pide la palabra Anna Gabriel anuncia que la CUP apoyará el votar en secreto.

Anna Gabriel ha señalado que van a aceptar el apoyo al voto secreto, por "cultura política", no de teoría si no de práctica. "Llevamos muchos años sabiendo que son las prisiones y las tortura", ha dicho. Así que ha apoyado votar en secreto. "Dos grupos han pedido la votación secreta, por lo que procederemos así", ha dicho Forcadell. Albiol (PP) ha criticado que voten en secreto.

14:47 Proceden a la votación

Al votar, los diputados de Cs, PSC y PPC abanconan el Parlament.

14:37 Arrimadas pide otro turno de palabras.

"Le pido un breve periodo de tiempo para posicionarnos", ha dicho Inés Arrimadas. Forcadell ha señalado que se debe al reglamento pero Arrimadas le ha dicho que "duda de su interpretación del reglamento".

Forcadell le ha dado tres minutos a Arrimadas "por alusiones". "El nacionalismo solo puede llegar a un sitio, al choque entre catalanes", ha dicho. Contestando a Rovira, ha señalado que "han tenido muchas oportunidades de pararlo, pero no han querido". "¿Ustedes saben de qué se trata la democracia?", le ha dicho.

14:15 Rufián critica a Ciudadanos

Qué raro. A Carrizosa le molesta más que Junqueras marche 5' del Parlament hoy, que apaleen un día entero al pueblo de Catalunya el 1O. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 27 de octubre de 2017

14:20 Rovira: "Hoy fundamos un nuevo país"

La portavoz de JxSí, Marta Rovira, ha afirmado este viernes que la independencia es la única alternativa que le queda al independentismo para responder al artículo 155 de la Constitución y ha afirmado: "Hoy fundamos un nuevo país".

Lo ha dicho en el pleno específico de Parlament en el que se debaten las consecuencias para Cataluña de la aplicación del 155, donde ha admitido las complicaciones de implementar un Estado independiente: "Vienen tiempos difíciles, pero no tenemos alternativa".

Rovira ha cargado contra la "aberración absoluta" que supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha asegurado que este país se puede fundar con el mandato que surgió de la votación del 1 de octubre de este año.

"Estamos aquí para cumplir el mandato del 1 de octubre. No solo ganamos el referéndum, protegimos los derechos de los ciudadanos", ha concluido Rovira, que ha pedido que en los próximos días la ciudadanía actúe siempre con civismo.

14: 12 Interviene Riera, diputado de la CUP

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha afirmado que la propuesta de resolución que JxSí y la CUP han registrado este viernes pide a la cámara que "declare que Catalunya es un Estado independiente en forma de república", en cumplimiento de los resultados del referéndum del 1 de octubre y en cumplimiento de la Ley del referéndum.

En su intervención en el pleno para abordar las consecuencias del artículo 155 de la Constitución, Riera ha añadido que la propuesta insta además al Govern a que haga suyo este mandato, "a todos los efectos establecidos en la ley de transitoriedad".

Ha hecho mención a los intentos de los independentistas de encajar su hoja de ruta en la legalidad estatal, pero considera que no ha sido posible por sus "carencias democráticas", por lo que ahora Catalunya se gobernará con un marco legal propio, ha defendido.

14:10 Interviene el grupo popular.

El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado este viernes al independentismo de ser un proyecto populista y de llamar "fachas" a todas las personas que no piensan como ellos.

En su intervención en el pleno de la Cámara sobre la respuesta del 155, ha sostenido que en los últimos cinco años el independentismo "ha sacado a pasear la peor cara del nacionalismo identitario" y que, según él, han desaprovechado una década de empleo y prosperidad para hacer la independencia.

Fernández ha criticado que los independentistas han excluido a las personas que no están de acuerdo con su proyecto: "Durante cinco años han elaborado la lista de supuestos fachas que no admite parangón en la historia de la humanidad. Puigdemont, ¿hay alguien en el planeta, exceptuando ustedes y Maduro, que no sea facha?".

También ha reivindicado la necesidad de que haya "más España" en Catalunya para solucionar la situación actual y ha calificado España como una de las grandes democracias del mundo y un pilar de la Europa democrática.

13:55 Interviene Marta Ribas, de Catalunya Sí Que Es Pot: "La DUI no nos protefe del 155".

La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas ha asegurado que este viernes en el Parlament y Senado se están perpetrando "dos barbaridades" y ha criticado que la respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña sea la declaración unilateral de independencia.

En su intervención este viernes en el debate específico sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Ribas ha anunciado que su grupo votará contra todas las propuestas de resolución presentadas por el resto de partidos, pese a compartir algunos matices con por ejemplo las del PSC.

Tras lanzar críticas a la aplicación del 155, que según ella quiere arrebatar a los catalanes sus instituciones, ha constatado el grave error de responder con la DUI: "No tienen legitimidad democrática para aprobar la declaración de independencia".

13: 35 Eva Granados (PSC): "Muchos no somos ni nacionalistas catalanes ni nacionalistas españoles"

La diputada Eva Granados ha explicado que hay catalanes que "no quiere elegir". "No nos hagan elegir. No tienen derecho", ha dicho, señalando que "no queremos que nos roben una Cataluña construida entre nosotros". "A muchos, las fronteras sólo nos interesa por poder tumbarlas", ha dicho.

"Ustedes son muy conscientes de lo que hacen hoy pero, ¿son conscientes de cómo están muchas familias o del miedo y la preocupación que tienen los catalanes?", ha preguntado. "Ustedes, con la DUI lo revientan todo", ha señalado. Y le ha dicho al President: "Los que hoy le apoyan, ayer le advertían de que se puede pasar de héroe a traidor en segundos". "Señores del PdeCat, de ERC y de la CUP, no en nuestro nombre", ha sentenciado.

"No queremos la independencia, aunque nos parezca un ideal legítimo. Queremos destacar que el socialismo ha sido es y será y va a defender las instituciones democráticas".

13:44 El PSC recurre al tribunal Constitucional el acuerdo de la mesa del Parlament, según la Sexta.

Como informa el programa Al Rojo Vivo, el PSC ha recurrido al tribunal constitucional el acuerdo de la mesa del Parlament.

13:41 JxSí y la CUP proponen que el Parlament investigue al Gobierno por el 1-O

JxSí y la CUP proponen que el Parlament investigue las responsabilidades del Gobierno del Estado, sus instituciones y órganos dependientes por si han cometido delitos vulnerando derechos fundamentales, individuales y colectivos para evitar el derecho a voto en el referéndum del 1 de octubre.

En una propuesta de resolución que deberá votarse este viernes en el pleno del Parlament, recogida por Europa Press, explican que la comisión de investigación parlamentaria estará conformada por diputados de los grupos parlamentarios y expertos de ámbito nacional e internacional, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), la Sindicatura de Greuges y de la Abogacía catalana, y representación de las entidades en defensa de los derechos humanos.

Constatan que "la brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestrada por el Estado español contra los ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de Derechos Humanos". En el texto afirman que "las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante el conflicto político, se han vuelto parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Cataluña".

13:31 Carrizosa (C'S) toma la palabra para abrir el pleno del Parlament.

Carrizosa ha comenzado su intervención refiriéndose a todo el mundo: "Hoy es un día dramático en Cataluña". Además, ha señalado que se trata de un "golpe a la democracia". Ha criticado la resolución presentada por JxSí y la CUP, así como la Ley de Transitoriedad, "esa ley que no nos dejaron a los parlamentarios enmendar". Ha señalado que dichas acciones van en contra de la Constitución y del Derecho Europeo: "Ustedes son como dioses, no hay tribunales que les puedan impugnar. ¿Cómo pretenden llegar a la independencia por ese camino? Ha dicho.

"Ustedes, para justificar su comportamiento populista y antidemocrático van a decir que es culpa nuestra por aplicar la Constitución", ha criticado. Ha criticado que en algunos municipios se declare a ciertas personas, como al Rey en Girona, personas non gratas. "Se olvidan de que hay muchas personas que son catalanes y de que no comulgamos", ha añadido.

"Ustedes nos han llevado a la confrontación social. Han arruinado la sociedad catalana", ha asegurado.

13:25 Entra Puigdemont y comienza el pleno en el Parlament

Un diputado de Ciudadanos, Carrizosa, se ha quejado de los gritos a favor de la independencia en el salón de sesiones. "No nos gusta que este Parlamento sea la sede de ERC o de JxSí", ha dicho. Forcadell le ha contestado que ha pedido que se respete el orden.

13:14 Los concentrados se reparten por el perímetro del Parc de la Ciutadella esperando a que comience el pleno.

Los concentrados en los alrededores del Parc de la Ciutadella de Barcelona, donde se encuentra el Parlament, se reparten por todo el perímetro para seguir el debate de resoluciones.

Los grandes puntos de concentración de los asistentes son la confluencia de avenida Picasso con Marquès d'Argenteria —donde hay un acceso al parque—, y Picasso con Pujades, donde la ANC ha montado dos pantallas gigantes.

A lo largo de la avenida Picasso y la calle Pujades —donde se ha colocado otra pantalla— hay gente diseminada por toda la vía, como también en la calle Wellington.

12:50 Según la periodista Cristina Pardo, la respuesta del PP a una proposición de diálogo con Puigdemont ha sido contundente: "Ni de coña".

La periodista del programa Al Rojo Vivo ha señalado que el PP ha dicho que "ni de coña" habría una conversación entre los populares y Puigdemont.

12:50 Así llegan los alcaldes al Parlament

12:44 Los letrados avisan a Forcadell de que la propuesta de JxSí y CUP no se puede tramitar ni votar

Los letrados del Parlament han alertado a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa de que no se puede admitir a trámite ni votar en el pleno la propuesta de JxSí y la CUP.

El informe lo firman el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado Mayor, Antoni Bayona, que también alertan a los miembros de la Mesa de que se enfrentan a responsabilidades penales si no paralizan la iniciativa. "No pueden ser admitidas a trámite por la Mesa las propuestas ni ningún texto transaccional antes o durante el pleno", alertan, y recuerdan las distintas sentencias e interlocutorias del Tribunal Constitucional (TC).

Los letrados recuerdan que ya han alertado con anterioridad y en varias ocasiones tanto a Forcadell como al resto de miembros de la Mesa de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa inconstitucional, a riesgo de que puedan ser perseguidos por un delito penal. "Una eventual aprobación en el pleno de una declaración de independencia, acto o resolución materialmente equivalente [...] se ha de considerar afectada por el deber de cumplir las resoluciones del TC", apuntan Muro y Bayona.

12:36 El PSOE retira la enmienda ara paralizar el 155 si se convocaban elecciones

El PSOE ha decidido retirar la enmienda sobre la posibilidad de frenar las medidas del 155 en Cataluña si se producía una convocatoria de elecciones democráticas, al entender que no tiene sentido una vez Junts Pel Si ha presentado una proposición en el Parlament para constituir la república catalana como estado independiente.

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha señalado en el Pleno extraordinario del 155 que su grupo ha buscado cualquier "resquicio" para encontrar una salida "hasta el último momento", pero ante la respuesta de la coalición independentista en el Parlament ha decidido retirar la enmienda.

El PSOE retira la enmienda que permitía parar el 155 si convocan elecciones. Por si alguien dudaba que PP-PSOE-Cs van con el 155 a lo bestia — Irene Montero (@Irene_Montero_) 27 de octubre de 2017

12:29 Cs, PSC y PPC no participarán en la votación para declarar la independencia

Ciudadanos (Cs), PSC y PPC no participarán en la votación en el Parlament de la propuesta de resolución que planteará declarar Cataluña como estado independiente, según han anunciado los líderes de esos partidos antes de iniciarse la segunda sesión del pleno.

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han registrado hoy en el Parlament una propuesta de resolución en la que -en su parte expositiva, y no en la parte que se somete a votación- se plantea "asumir el mandato del pueblo expresado en referéndum' y 'declarar Cataluña como Estado independiente en forma de república".

.@CiutadansCs anuncia que no participará en la votación ilegal de la declaración secesionista. Espero que PP rectifique y haga lo mismo. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 27 de octubre de 2017

12:24 La Mesa admite la propuesta de JxSí y la CUP para fundar la república catalana

La Mesa del Parlament ha admitido a trámite la propuesta de resolución de JxSí y la CUP para instar al Govern a desplegar la ley de transitoriedad y fundar la república catalana.

Poco antes, ha trascendido que la Fiscalía General del Estado prevé una querella por un delito de rebelión contra los miembros de la Mesa en caso de que admitieran a trámite una declaración de independencia, y un informe de los letrados que alertaba de que no se podría tramitar.

Según el reglamento del Parlament, la Mesa debe admitir a trámite todas las propuestas de resolución que son "congruentes" con el objeto de debate del pleno, que en este caso es abordar una respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía.

12:12 El Parlament vota la declaración unilateral de independencia en Cataluña

Junts pel Sí y la CUP han registrado su resolución para declarar República catalana. "Constituimos la república catalana como estado independiente, soberano, de derecho, democrática y social", se puede leer en el mismo.

