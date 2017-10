El increíble motivo por el que la leche materna de esta mujer se vuelve amarilla

La leche materna vuelve a ser noticia en internet. La imagen que publicó una madre en Facebook a finales de septiembre de su leche materna con un color amarillento (y el motivo de que adopte ese color) se ha hecho viral, y ha sido compartida casi 7.500 veces y cuenta con más de 1.000 comentarios.

Ashlee Chase, una madre de Pennsylvania (Estados Unidos), subió una imagen en la que aparecían dos bolsas con leche materna con dos colores muy diferentes y la correspondiente explicación.

"La leche de arriba es de hace tres días, cuando estaba amamantando Elliot, que estaba completamente sano", escribió Chase. "La de debajo es de hoy, después de amamantar a Elliot, que ha pasado toda la noche con fiebre".

No es la primera vez que una bolsa de leche materna de color amarillo se hace viral. En 2016, Mallory Smothers, una madre de Arkansas (Estados Unidos) publicó una foto que también mostraba dos bolsas de leche materna de colores distintos antes y después de amamantar a un bebé enfermo, y fue compartida cerca de 80.000 veces.

Maravillas de la ciencia

La leche materna protege a los bebés contra las infecciones, de acuerdo con un estudio llevado a cabo en 2013 en la revista Clinical & Translational Immunology. El nivel de leucocitos (los glóbulos blancos que combaten las infecciones) aumenta cuando la madre o el bebé están enfermos, lo que puede llevar a que la leche cambie de color.

"Ya es sabido que la leche humana cambia sus características según las circunstancias", apunta Alastair Sutcliffe, profesor de pediatría general en la University College de Londres (Reino Unido) a The Independent.

"Si se detecta una posible infección, la madre produce mayores niveles de inmunoglobulina A (lgA) en su leche materna para evitar que el bebé contraiga esa infección", explica Sutcliffe.

Un aumento de calostro, rico en inmunoglobulinas, también podría ser un motivo para ese cambio de color, según Sutcliffe.

La lactancia materna sigue estando estigmatizada

De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, la situación ideal es que el niño permanezca los seis primeros meses con lactancia materna exclusiva.

Pero muchas madres, incluida Chase, afirman sentirse juzgadas por amamantar a sus bebés. Hace poco, otra madre fue objeto de titulares por publicar en Instragram que humillar a una madre que esté amamantando a su bebé también constituye una forma de acoso sexual.

En su publicación de Facebook, Chase escribe que a menudo se la juzga por amamantar a su bebé de siete meses. Muchas personas reaccionaron con comentarios de apoyo en los que aplaudían la decisión de Chase.

"¡Bah! A mí también me preguntan eso. Mi hijo tiene 15 meses y sigo amamantándole. Mi pecho, mi decisión. No es que esté agarrando el pecho de otra persona, así que les puedes mandar a paseo. ¡Ánimo, mamá!"

Las madres que no amamantan a sus bebés, bien porque no puedan, bien por decisión propia, también suelen ser estigmatizadas. Para combatirlo, una ONG estadounidense lanzó hace poco una campaña llamada "dar de comer es lo mejor" (Fed is best) para apoyar a todas las madres, independientemente de si alimentan a sus hijos con leche materna, leche de fórmula o una combinación de ambas.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Canadá y ha sido traducido del inglés por María Ginés Grao.