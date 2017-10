NurPhoto via Getty Images

Javier Calvo, el director de La Llamada y desde hace unos días también profesor de la Academia de Operación Triunfo (TVE), ha llegado a una conclusión sobre las mujeres y la ha compartido con todos sus seguidores de Twitter, que han aplaudido su reflexión con más de 11.000 Me gusta y cerca de 6.800 retuits.

El que fue Fer en Física o Química (Antena 3) quiso llamar la atención sobre el constante examen al que se enfrentan las mujeres. Ya no sólo porque sus looks están en el punto de mira, sino también porque tienen que enfrentarse a repetidas y odiosas comparaciones.

En este mundo de celebrities y fiestas no es raro que dos actrices elijan el mismo vestido (quien dice actrices, dice reinas o políticas) y eso lleva muchas veces al famoso ¿Quién lo lleva mejor?​​​​​. Una pregunta que para Calvo no tiene sentido. "¿No puede ser cada una maravillosa a su manera?", se preguntó el miércoles al compartir una noticia con un titular similar.

¿Y por qué le tiene que sentar mejor a una? ¿Por qué las mujeres siempre a examen? ¿No puede ser cada una maravillosa a su manera? https://t.co/YmnSj8lu5y — Javier Calvo (@javviercalvo) 25 de octubre de 2017

Además de Me gusta y retuits, el director recibió decenas de comentarios. El del primer usuario ponía en duda su reflexión. "No... todo el mundo es sometido a examen estético y no pasa nada", escribió @Martattack88, a lo que Calvo respondió con claridad.