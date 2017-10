Rajoy, tras la votación del Parlament: "Pido tranquilidad a los españoles, el Estado de derecho restaurará la legalidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido tranquilidad a los españoles después de que el Parlamento catalán haya declarado la independencia de Cataluña y ha recalcado que el Estado de Derecho restaurará la ley en Cataluña.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo apenas un par de minutos después de que el Parlament ha declarado constituida la República catalana independiente y haya aprobado iniciar un proceso constituyente.

El jefe del Ejecutivo ha seguido desde las 10.00 horas en el Pleno del Senado siguiendo el debate que dará autorización al Ejecutivo para aprobar las medidas del 155, entre ellas la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su gobierno. Está misma tarde se reunirá el Consejo de Ministros para aplicar esas medidas.

Acto seguido, a través del mismo canal, se ha pronunciado Oriol Junqueras: "Sí. Hemos ganado la libertad para construir un nuevo país".

La alcaldesa de Barcelona se ha pronunciado a través de Twitter y Facebook:

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también se ha manifestado:

Desde la Unión Europea, el presidente de Consejo Europeo, Donald Tusk, ha sido el primero en reaccionar: "Nada cambia para la Unión Europea, España sigue siendo nuestro único interlocutor"

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.