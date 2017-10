Álvaro de Marichalar denuncia desde el hospital agresiones tras su detención en Cataluña

El empresario Álvaro de Marichalar señaló en su cuenta de Twitter que ya está en casa tras haber sido detenido el pasado jueves por los Mossos d'Esquadra, a los que ha acusado de haberle "secuestrado".

El hermano de Jaime de Marichalar fue detenido por desobediencia y resistencia a la autoridad, después de enfrentarse a un grupo de agentes que le habían introducido en el Palau de la Generalitat para evitar que tuviese un choque con manifestantes independentistas.

Tras los acontecimientos, Marichalar ha publicado un vídeo desde el Hospital Clínic de Barcelona en el que asegura que los Mossos de Escuadra le han linchado: "Tengo queja y les he denunciado. Al sargento y a los ocho que le acompañaban, que me han linchado, eso sí porque han pervertido y humillado el uniforme de los mozos de Escuadra".

El aristócrata y náufrago ha asegurado que lo más le ha dolido ha sido ver el emblema de su familia mientras era agredido: "Cuando me pegaban veía el emblema de mi familia —que son las barras de Cataluña y de Aragón— y de mi antepasado Don Jaime I el Conquistador conde de Barcelona. Ha sido el momento más denigrante y horrible que he sentido en toda mi vida. Que con la bandera y el símbolo de mi propia sangre me hayan pegado ocho mafiosos que pervierten la historia milenaria y verdadera de Cataluña".

En YouTube, está el vídeo entero de unos cinco minutos en el que detalla todo lo ocurrido.