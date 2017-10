¿Recuerdas al chico que embarazó a una mujer con una inyección? Pues ha ido a 'First Dates'

A First Dates han acudido en busca del amor famosos de todo tipo: desde Ana Obregón a Leticia Sabater pasando por Kiko Matamoros —acompañado de su mujer—. Muchos rostros de la pequeña pantalla han pasado por el restaurante de Carlos Sobera en Cuatro para dar rienda suelta a sus pasiones.

Pero en la noche del viernes acudió al programa de citas Jordi, un hombre que se hizo muy famoso por salir en el desaparecido El Diario de Patricia.

Este señor acudió al mítico espacio televisivo de Antena 3 porque había conocido a una mujer por internet que aseguraba que a pesar de no haber mantenido relaciones sexuales ella estaba embarazada, ¿cómo había tenido lugar tal milagro? Pues según éste, con una inyección de semen.

El programa emparejó a Jordi con Jennifer, una mujer que se definía como desconfiada. La cita entre ambos no fue muy bien. De hecho, Jordi aseguró que creía que su cita se estaba burlando de él: "He notado que se reía de mí, no me ha gustado eso".

Una pena.

Jennifer no es muy de imitaciones y prefiere no tener una segunda cita con Jordi #FirstDates468 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/FINVMRPksJ — First dates (@firstdates_tv) 27 de octubre de 2017

Jordi fue noticia hace unos meses después de conceder una entrevista a el diario El Mundo y contó todo lo que hubo detrás de aquella loca historia. "Me pusieron el micro de corbata por dentro de la camisa y un pinganillo en el que me iban diciendo cómo tenían que ser mis reacciones. De repente escuchaba: 'ponte serio", reconoció el hombre.

El hombre confesó poco después que se había inventado la historia de la inyección para "dejar en ridículo" a la mujer.