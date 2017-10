La cita más tensa y desastrosa de la historia de 'First Dates' acaba de forma abrupta

FIRST DATES

En muchas ocasiones puede que desde el propio programa y desde los medios se exageren las citas de First Dates, pero en este caso las palabras "tensa" y "desastrosa" se ajustan a la perfección en este encuentro.

Margot y Manu acudieron al programa de Carlos Sobera en Cuatro en busca de eso tan cursi a lo que muchos llaman "alma gemela" con la que compartir el resto de sus días, pero nada más lejos de la realidad.

Ella, de 20 años, se consideraba mucho más madura que él, de 22. Y claro, ante eso no se puede hacer nada.

Los momentos de tensión acabaron con Manu abandonando el programa sin despedirse de nadie antes de terminar de cenar. Lo que provocó la sorpresa tanto de Sobera como del camarero que atendió a la pareja.

Durante los postres, el tono se elevó un poco y se produjeron conversaciones como esta:

-¿Qué interesante, no? Te está interesando todo muchísimo. -Sí... -Se te nota en la cara, ¿te caigo mal? A qué vienes, si sabías que esto te podía pasar... Por respeto debería importante lo que te estaba contando.

A todo esto, Manu no ha respondido ni una sola vez a Margot. Después, él aseguró que Margot era "demasiado madura".

Finalmente Margot se quedó sola y junto a Carlos Sobera comentó que "había hecho todo lo que había podido".

Un desastre.

