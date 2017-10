Las voces de Podemos sobre Cataluña

¿Qué piensa Podemos sobre Cataluña? Esa es la pregunta que muchos españoles, entre ellos, muchos de los que votaron a la formación morada, se hacen respecto a la postura del partido frente a la declaración de independencia y la aplicación del 155.

La postura oficial es la que expresan día a día sus dirigentes nacionales: no reconocen la proclamación de la independencia justificada en un referéndum sin garantías, pero tampoco dan por buena la aplicación del artículo 155.

Esto fue lo que dijo Pablo Iglesias el pasado 27 de octubre desde Santander, cuando valoró lo ocurrido en Cataluña:

"Nuestra posición es la de siempre. No estamos de acuerdo con la declaración de independencia, no sólo porque sea ilegal, sino porque sería ilegítima. Yo creo que los independentistas en Cataluña tuvieron un resultado electoral muy importante que les da derecho a gobernar pero que no les da derecho a declarar la independencia.

Posteriormente, Iglesias habló de "un problema político importante" porque "hay una parte muy importante de los ciudadanos catalanes, que no son una mayoría", que se quieren ir de España". El líder de Podemos cree que "hay que preguntarse por qué se quieren ir cuando hace unos años los independentistas eran muchos menos".

"Nosotros hemos dicho siempre lo mismo y a veces nos quedamos solos cuando los independentistas nos decían que no: un referéndum legal, pactado y con garantías. Y ese referéndum, estoy convencido, de que se lo vamos a ganar a los independentistas", remachó Iglesias.

Iglesias se pronunciaba así apenas un día después de que una de sus diputadas más destacadas (y también más críticas), Carolina Bescansa, reprochara a la dirección nacional la estrategia del partido respecto a Cataluña.

"A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no sólo a los independentistas", dijo Bescansa en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Podemos es un partido de naturaleza estatal y español, con un proyecto político para España y para Cataluña. Pero es un partido con un proyecto político español y eso nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis", añadió.

"Hay suficientes espacios de debate como para tener que acudir a los medios", reprochó la 'número dos' de Podemos, Irene Montero, también desde el Congreso, desde donde aseguró que "los inscritos" reclamaron en Vistalegre II no airear las polémicas internas. "Allá cada cual con cómo respeta lo que los inscritos nos piden".

Tras este toque de atención, Bescansa quiso aclarar su postura desde Twitter, no sin dejar de aprovechar la ocasión para responder a Montero:

Me preocupa que se diga que yo sostengo que no tenemos proyecto para España 1/2

Me gustaría un Podemos que hable sobre todo a España. Somos un partido con un proyecto para España, para tod@s. No nos olvidemos de contarlo

Al contrario de lo que muchos votantes piensan, otro referente de Podemos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha pronunciado en la misma línea que lo ha hecho Pablo Iglesias: reclamando diálogo, un referéndum pactado y rechazando tanto la DUI como la aplicación del 155.

Esto publicó el pasado 27 de octubre, día en el que se proclamó la independencia, en su muro de Facebook:

Una postura que este domingo ha recibido la dura crítica del exministro socialista Josep Borrell, quien la ha llamado "emperatriz de la ambigüedad":

"No, señora Colau, usted que es la emperadora de la ambigüedad, no puede decir la aplicación del 155 es un golpe a la democracia, es el instrumento que da la Constitución para reponer la legalidad cuando alguien la incumple. Y no es una excentricidad de la Constitución española. Está en todas las constituciones federales, es una forma de hacer que se respete la ley. Cuando se aprobaron las leyes de independencia con 72 votos, cuando el Estatut pedía que fueran 90, usted se calló, no dijo nada. Cuando los alcaldes los acosaron porque no querían dejar las escuelas para un referéndum ilegal, usted se calló. No nos venga explicando dónde están los golpes a la democracia"