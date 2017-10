Bescansa afirma que Podemos no apoya la independencia y "quien la defienda debe buscarse otro partido"

La diputada y confundadora de Podemos Carolina Bescansa ha afirmado que su partido no apoya la independencia "ni unilateral ni bilateral" de Cataluña, y ha pedido que quien la defienda debe cambiar de formación política, en alusión a la corriente Anticapitalistas, que este domingo publicaba un comunicado en el que saludaba a la República catalana.

"El programa de Podemos es inequívoco: no apoyamos la independencia ni unilateral ni bilateral. Quien la defienda debe buscarse otro partido", ha escrito Bescansa este domingo en su cuenta personal de Twitter, criticando así el comunicado de Anticapitalistas como también ha hecho el secretario general de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu.

Este domingo, la corriente Anticapitalistas de Podemos, de la que forman parte el eurodiputado Miguel Urbán y la líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, ha saludado la "nueva República catalana" y la apertura de un "proceso constituyente" en un comunicado donde hacen un llamamiento a defender "la voluntad del pueblo catalán y su derecho a decidir" contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El pasado viernes, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, rechazó la decisión "ilegítima" adoptada por el Parlament de Cataluña de declarar unilateralmente la independencia, y advirtió que "cualquiera que no esté en esa posición está políticamente fuera de Podemos".

El tuit de Bescansa, que en pocas horas tiene más de 3.300 retuits y 5.000 'me gusta', ha generado más de 1.700 comentarios:

Yo, en Catalunya, me he sentido abandonada por Podemos.

No me he sentido representada por ellos, habiéndolos votado!!