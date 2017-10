El detalle en este emoji por el que Google ha tenido que pedir perdón

Con la comida no se juega, y menos en Estados Unidos. Prueba de ello es el lío que se ha montado con el emoticono con el que Google representa la hamburguesa, uno de los pilares fundamentales de la dieta de muchos estadounidenses.

El escritor Thomas Baekdal ha puesto el grito en el cielo ya que la loncha de queso en la hamburguesa de Google está en la base del pan y, como todo el mundo sabe —o eso parece— debe estar siempre sobre la carne.

En el resto de plataformas el queso sí está ubicado encima de la pieza de carne, como debe ser según los puristas.

"Creo que debes tener una discusión sobre cómo el emoji de Google pone el queso debajo de la hamburguesa, mientras que Apple lo pone arriba", afirma Bekdal en un tuit que lleva en dos días más de 17.000 retuits.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc

La discusión ha llegado hasta los oídos y las teclas de Sundar Pichai, CEO de Google, que ha asegurado que "tomarán medidas de inmediato" para subsanar el error.

"Dejaremos todo lo que estemos haciendo y lo abordaremos el lunes si la gente puede ponerse de acuerdo sobre la forma correcta de hacerlo", ha escrito Pichai.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag