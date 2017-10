La actriz de The Big Bang Theory Kaley Cuoco ha creado su propia productora llamada Yes, Norman Productions y con ella lanzará su primera serie The Flight Attendant. La producción se basa en The Flight Attendant, la próxima novela de Chris Bohjalia, y Cuoco además de productora ejecutiva, será la protagonista.

La productora recibe el nombre de su perro Norman, que también da nombre a su perfil de Instagram. Con Yes, Norman Productions desarrollará diferentes proyectos de la mano de Warner Bros TV (WBTV), estudio con el que Cuoco trabaja desde 2007 en la serie de CBS The Big Bang Theory. Bajo este acuerdo, Cuoco llevará a cabo diversas producciones originales para transmisión, cable, SVOD y plataformas digitales a través de WBTV, Warner Horizon Scripted Television, Warner Bros Animation y la empresa WBTVG Blue Ribbon Content.

We cannot wait to start work on our first project #theflightattendant #yesnormanproductions 👩🏼‍✈️ thank you to everyone who made this possible!! (Especially Norman) @chrisbohjalian PS you can pre order this nail biting thriller right now on @amazon !! ❤️ Una publicación compartida de @normancook el 27 de Oct de 2017 a la(s) 5:08 PDT

Según declaró a Deadline, Cuoco ha optado por los derechos de The Flight Attendant por contar una poderosa historia que muestra cómo te puede cambiar la vida en una sola noche. La novela, que se publicará en marzo en Doubleday, narra cómo una azafata (que será interpretada por Cuoco) se despierta en la habitación de un hotel de Dubai en la cama equivocada y con un hombre muerto, sin tener idea de lo que pasó. La trama, según recoge la sinopsis, se centra en cuestiones como la memoria, los vertiginosos placeres del alcohol y las devastadoras consecuencias de la adicción.

"¡Leí The Flight Attendant y me enganché de inmediato!", declaró Cuoco en Deadline. "Warner Bros Television es mi familia extendida y estoy muy emocionada por trabajar juntos y dar vida a este increíble libro con ellos", añadió.

Con este lanzamiento, Cuoco se suma a sus compañeros de The Big Bang Theory Jim Parsons y Johnny Galecki, quienes ya tienen acuerdos derivados de la serie con WBTV. Estas producciones paralelas no interfieren en el desarrollo de la serie de Sheldon, Penny y compañía, que ha sido renovada por dos temporadas más.