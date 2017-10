El caso Harvey Weinstein ha destapado una gran multitud de testimonios de mujeres que han sufrido abusos sexuales dentro de la industria del cine estadounidense.

Actrices como Rose Mcgowan, Asia Argento y Lupita Nyong'o han acusado al poderoso productor de abuso sexual, lo que ha destapado que Hollywood conocía de sobra los excesos de personajes como Weinstein.

En España, la presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, contó en una entrevista a ElHuffPost que un productor americano la violó cuando tenía 24 años y participaba en una película inglesa. Además, Blake aseguró que fue "una experiencia muy indeseada y muy horrible".

Viva la vida, el programa de Toñi Moreno en Telecinco, abordó el tema del acoso sexual en el cine español del que también habló la actriz Leticia Dolera en eldiario.es. Para ello contó con la presencia de la actriz Silvia Marsó y de la actriz y presentadora María Abradelo, conocida sobre todo en Canal 9, la televisión pública valenciana.

Abradelo contó que había perdido algún que otro programa de televisión por no aceptar insinuaciones de algunos hombres poderosos y que había tenido que dar "alguna bofetada que otra".

"Me ofrecieron una película y me citaron en el despacho de un mánager muy conocido cuando yo era joven, guapa y no tenía hijos. Esa persona apagó las luces de su despacho y yo me levanté para irme. Me puso las manos en las costillas, le pegué una bofetada y me fui", aseguró.

No solo ocurre en Hollywood: hablamos con artistas españolas que han sufrido acoso > https://t.co/gCZf8cZXZ9 pic.twitter.com/2oiRnfY5ZQ — Telecinco (@telecincoes) 29 de octubre de 2017

Además, ha reconocido que a raíz de eso perdió ese papel y la oportunidad de grabar un disco. "Siempre vienes con tu papá y con la escopeta cargada", le decían a la presentadora, que cuenta que era su padre el que firmaba sus contratos.

"¿Has perdido algún programa de televisión por decir 'no'?", preguntó Moreno. "Sí", respondió rotunda Abradelo.

"Haya llegado a donde haya llegado jamás he querido pasar un peaje. Otra cosa es que tú decidas estar libremente con este señor que tiene mucho poder, pero sí, he llegado a perder algún programa que otro, algún disco...", se lamentó la presentadora.