La profunda reflexión de Jordi Évole sobre lo que NO quiere para Cataluña que da mucho que pensar

Una semana después de publicar lo que quiere para Cataluña, el periodista Jordi Évole ha aprovechado las páginas de El Periódico para reflexionar ahora sobre lo que no quiere para Cataluña.

Con el título Y esto es lo que no quiero, Évole expone: "No quiero más horas graves. No quiero más amenazas. No quiero más ultimátums. No quiero seguir aguantando la respiración. No quiero fachas agrediendo por las calles".

Hace 1 semana escribí "Esto es lo que quiero". Hoy escribo lo que NO QUIERO

No quiero que todo parezca innegociable.https://t.co/ktT5BE9JL1 — Jordi Évole (@jordievole) 29 de octubre de 2017

Escribe también el periodista: "No quiero que nadie legitime la actuación de un Gobierno por hostiar a ciudadanos que pacíficamente protegían colegios para que la gente votase. No quiero que las hostias legitimen el resultado de un referéndum del que gran parte de la población se sintió excluida. No quiero que me vendan hojas de ruta que si no salen como ellos quieren te la cambian por otra. Y luego por otra".

Concluye Évole: " No quiero vivir en la República de la astucia, ni en el Reino de los listillos. No quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer. (Perdón que esto es de Sabina...)".

@jordievole no quiero un pais que lo govierne un partido corrupto a su totalidad! — Fe Aranda (@FeAranda1) 29 de octubre de 2017

Jordi, he leído lo q quieres y lo q no y de verdad q me parece imposible complacerte. Yo solo quiero Libertad dentro de la ley. — Mario Gutierrez (@futcam0) 29 de octubre de 2017

#Equidistante Traducción: No quiero comprometerme con nada mientras no sepa quién ganará, pero cuando vea un claro vencedor tomaré partido. — Kurt Maltés (@kurtmaltes) 29 de octubre de 2017

Bienvenido a España Jordi. Antes patriotas que demócratas. pic.twitter.com/WD6ggMCTUf — Kepa Sakolegi (@KepaSakoleg) 29 de octubre de 2017

Jordi q hacemos con los genes,con los malos catalanes,con los traidores,con los fachas como Frutos,Marsé,Serrat,con el victimismo... — Rafa de Aquino (@radeada) 29 de octubre de 2017

