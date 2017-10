La tajante crítica de Ferreras a Puigdemont por lo que ha hecho un día como hoy

La pregunta política de este lunes ha sido ¿dónde está Carles Puigdemont?. El ya expresident de la Generalitat colgó a primera hora en su cuenta de Instagram una foto que no resolvía la duda de si, una vez cesado de su cargo por Mariano Rajoy en virtud del 155, había acudido o no a su despacho en la sede del Govern.

Bon dia 😊 Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 11:39 PDT

La duda ha quedado resuelta cuando el director de El Periódico, Enric Hernández, ha desvelado que Puigdemont se encuentra en Bruselas "para entrevistarse con dirigentes flamencos".

Antonio García Ferreras ha contado la noticia en su programa Al rojo vivo y se ha mostrado muy crítico con la decisión de Puigdemont de viajar al extranjero el mismo día que la Fiscalía ha anunciado varias querellas contra él, los miembros del cesado Govern y la Mesa del Parlament.

"Me parece una falta de respeto a los dos millones de independentistas de Cataluña que el sábado haga una declaración institucional y a que esa hora esté de pinchos en su restaurante favorito de Girona. Y me parece una tomadura de pelo que un día como hoy, que se anuncia la querella, esté en Bélgica. A mí me resulta absolutamente alucinante. No es serio", ha dicho el presentador.