Maribel Verdú, sobre el acoso sexual: "Esto se ha dado toda la vida, en el cine y fuera del cine"

La actriz Maribel Verdú ha asegurado este lunes 30 de octubre que los casos de acoso sexual en el cine "se han dado toda la vida", si bien es algo que también existe "fuera de él, en las empresas y en todas partes".

Verdú ha respondido de esta manera, en un encuentro con la prensa durante el rodaje de Ola de crímenes, nueva película de Gracia Querejeta, al ser preguntada por los recientes casos de acosos sexuales que están saliendo a la luz en el mundo del cine. La actriz se ha mostrado además de acuerdo con Querejeta en que deben ser las personas de alrededor las que ayuden a denunciar estas situaciones.

"Es tremendo, pero lo que es terrible también es el terror que se crea en torno a la denuncia del abuso. Es terrorífico, no solamente por el hecho, sino que además es un hecho conocido en muchas ocasiones por gente de alrededor y el miedo al despido, a que te dejen de lado o a que no te den trabajo te hace que te calles", ha explicado la cineasta.

Querejeta ha puesto como ejemplo el caso de Harvey Weinstein y cómo alguien como Tarantino no se atrevió a decirlo. "Lo terrible es que no se pueda confesar y que una víctima no lo cuente por miedo, pero los de alrededor que lo saben son los que tienen que potenciar la campaña para que seamos de una vez por todas de acabar con estas situaciones", ha pedido Querejeta. El actor Antonio Resines, que también participa en la película, ha secundado esta petición con un escueto "firmado".

Ola de crímenes comenzó su rodaje el pasado 9 de octubre y se encuentra en el ecuador. Durante tres semanas el equipo ha estado desplazado en el País Vasco y en estos días se encuentra en Madrid para concluir previsiblemente a finales de este mes.

"Espero que Cifuentes no me regañe, pero como casi siempre suele suceder, cuando salimos fuera de Madrid nos reciben muy bien. No sé si es que aquí la gente ya está más cansada de los rodajes, pero fuera de la capital siempre hay una buena recepción y tenemos todo tipo de facilidades", ha indicado.

El reparto de Ola de crímenes, una coproducción en la que participan Telecinco Cinema o Bowfinger —la productora de Santiago Segura—, entre otros, está encabezado por nombres como los de la propia Verdú, Paula Echevarría, Juana Acosta, Raúl Arévalo, Antonio Resines y el joven Aiser Rikarte.

LA COMEDIA DE CHASCARRILLO

El hijo adolescente de Leyre (Verdú), un ama de casa divorciada, mata a su padre en un arrebato. Ella decide hacer lo imposible por ocultarlo, desatando a su pesar una caótica ola de crímenes en la ciudad de Bilbao. Mientras, la nueva esposa del difunto trata de ocultar la jugosa trama de corrupción en la que se movían.

Querejeta ha calificado a este nuevo trabajo como "comedia de intriga con un tratamiento serio". "No es una comedia de chascarrillo, lo digo sin desprecio, pero aquí hay una serie de personajes de verdad, bien construidos", ha señalado la cineasta, tras recordar que la comedia "no es un género ajeno" a sus trabajos.

LOS HERMANOS COEN Y ALMODÓVAR

Asimismo, la directora vuelve a apostar por una película "muy femenina", donde las mujeres llevan el "estandarte" de la cinta. Sobre los referentes en los que ha trabajado antes del rodaje, Querejeta ha apuntado a similitudes con películas de los Coen.

"Para mí, una referencia podría ser Locas de alegría, con una mujer que se le va la cabeza pero luego parece que puede reaccionar", ha completado Verdú, mientras que Juana Acosta apuesta por el parecido de las protagonistas con "mujeres almodovarianas al límite".