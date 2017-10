Nerviosismo en EEUU antes de la primera acusación formal por la trama rusa

Opositores y aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, esperaban ansiosamente el domingo la confirmación oficial de la primera acusación formal en el caso ruso, investigado por el fiscal especial Robert Mueller.

En una serie de tuits, Trump ha vuelto a denunciar una "caza de brujas" y ha refutado cualquier "colusión" con Rusia durante la campaña presidencial del año pasado.

"Toda esta historia de Rusia justo cuando los republicanos están impulsando una histórica reforma y recorte de impuestos, ¿es una coincidencia? ¡NO!", ha escrito.

All of this "Russia" talk right when the Republicans are making their big push for historic Tax Cuts & Reform. Is this coincidental? NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017

El abogado del presidente, Ty Cobb, ha dicho en un mensaje a las cadenas CNN y Fox News que los tuits "no tenían nada que ver con las actividades del fiscal especial, con quien continúa cooperando".

CNN, seguida luego por otros medios, reveló el viernes que el equipo de Mueller presentará cargos y arrestará a al menos una persona este lunes lunes.

LOS QUE ESTÁN EN EL PUNTO DE MIRA

El legislador demócrata Adam Schiff, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ha dicho que no ha sido informado, pero ha mencionado a dos personas muy cercanas a Trump que a menudo aparecen en la prensa: su exjefe de campaña Paul Manafort y su efímero asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, quienes tenían actividades no declaradas como lobistas en países extranjeros.

El sitio web Buzzfeed afirmó el domingo que el FBI estaba investigando una serie de transferencias de dinero relacionadas con Manafort por un total de tres millones de dólares entre 2012 y 2013.

Calificadas de dudosas por instituciones financieras estadounidenses, algunas de estas 13 transferencias de las que Buzzfeed obtuvo los detalles tienen relación con Ucrania.

Según el sitio web, las autoridades notaron estas transferencias desde el año 2012, e investigaban si Manafort estaba envuelto en algún tipo de fraude fiscal o si había ayudado al régimen ucraniano —cercano a Putin— a lavar dinero.

Ty Cobb ha asegurado al The New York Times que Trump estaba confiado en que ni Flynn ni Manafort tienen ninguna información que pueda hacerle daño.

El gobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, aliado de Trump, ha señalado en la prensa que "el presidente no está bajo investigación, nadie le ha dicho que lo estaba".

Pase lo que pase, esto es solo el comienzo

"Pase lo que pase, esto es solo el comienzo", ha opinado por su parte el senador independiente Angus King, vinculado al grupo demócrata, en la CNN.

SE ESTRECHA EL CERCO

El o los cargos del lunes marcarán una nueva etapa en las pesquisas que lleva adelante Mueller, nombrado en mayo para encabezar una investigación independiente sobre la interferencia rusa en la campaña de 2016 y establecer si hubo o no colusión con el equipo del candidato republicano. Esta investigación es distinta a las que emprendieron varias comisiones del Congreso.

Trump, secundado por muchos republicanos y parte del mundo conservador, emprendió un contraataque contra los demócratas y Hillary Clinton, a la que ha acusado de colusión con Rusia durante la venta de la empresa Uranium One al grupo público ruso Rosatom en 2010.

Asimismo, la revelación de que la campaña de Clinton y el Partido Demócrata financiaron una investigación privada sobre Trump, compilada en un explosivo informe, hizo correr ríos de tinta en el campo conservador.

"Nunca he visto tanta ira y unidad republicana por la falta de investigación sobre el informe falso hecho por Clinton (...) la venta de uranio a Rusia, los 33.000 correos electrónicos que se eliminaron, el asunto de Comey, y muchas otras cosas", ha escrito Trump en Twitter. "Hay tanta CULPA de los demócratas y Clinton, y ahora los hechos están hablando. ¡HAGAN ALGO!", ha agregado en otro tuit.

Never seen such Republican ANGER & UNITY as I have concerning the lack of investigation on Clinton made Fake Dossier (now $12,000,000?),.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017

...the Uranium to Russia deal, the 33,000 plus deleted Emails, the Comey fix and so much more. Instead they look at phony Trump/Russia,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017

..."collusion," which doesn't exist. The Dems are using this terrible (and bad for our country) Witch Hunt for evil politics, but the R's... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017

...are now fighting back like never before. There is so much GUILT by Democrats/Clinton, and now the facts are pouring out. DO SOMETHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017

Algunos republicanos, por el momento aislados, incluso han pedido la renuncia de Mueller, acusado de estar demasiado cerca de James Comey. Christie advirtió el domingo que el fiscal debería ser "muy, muy cuidadoso".

Mientras tanto, los demócratas han advertido que si Trump despidiera a Mueller, o emitiera indultos preventivos a cualquier persona atrapada en su red, estaría cruzando la línea.

Esta aceleración en las investigaciones ocurre cuando Trump se acerca al primer aniversario de su elección, que tuvo lugar un 8 de noviembre.

Él se jacta de lo bien que lo está haciendo e invoca el crecimiento de 3% en el tercer trimestre, pero su popularidad continúa en números bajos, como lo confirmó una nueva encuesta dada a conocer este domingo por NBC y The Wall Street Journal.

Un 38% de los estadounidenses aprueba su gestión, el número más bajo desde que asumió la presidencia en enero, mientras que 58% la desaprueba. Sin embargo, 81% de los republicanos sigue apoyándolo.