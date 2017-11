Al menos ocho muertos y varios heridos en un atentado terrorista en Nueva York

Este martes se ha producido un atropello en Nueva York que ha dejado al menos ocho muertos y una docena de heridos, según el alcalde de Nueva York Bill de Basio. Un camión ha arrollado a varias personas en un carril bici en la zona del bajo Manhattan. El FBI investiga el incidente como un atentado terrorista.

La policía ha explicado que un camión de alquiler de la compañía Home Depot ha invadido en torno a las tres de la tarde el carril bici y peatonal del West Side Highway. Seis personas habrían muerto en el atentado y otras dos en el camino al hospital, según han explicado las autoridades en rueda de prensa. El autobús ha conducido en dirección contraria hasta que ha chocado con un autobús escolar. Dos niños han resultado heridos.

De la quincena de heridos que hay, varios están graves, pero no se teme por la muerte de ninguno. El cónsul de España en Nueva York ha asegurado que no hay víctimas españolas, aunque sí que se ha informado de que habría víctimas argentinas.

At this time, 8 innocent people are dead and 12 more are injured. Please keep their families and loved ones in your prayers. — Bill de Blasio (@NYCMayor) 31 de octubre de 2017

At approximately 3:05pm a 29 y/o male drove a rented Home Depot truck onto the bike/pedestrian path at West St/Houston St driving south. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 de octubre de 2017

Posteriormente, el conductor, un hombre de 29 años, ha salido del vehículo con dos armas falsas según informa la policía. Un agente se ha enfrentado al sospechoso, que ha sido detenido. "Actualmente hay una persona bajo custodia", ha explicado el Departamento de Policía de Nueva York, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social de Twitter. "Toda la información es preliminar porque la investigación está en marcha", ha añadido.

Currently there is one person in custody. No others outstanding. All information is preliminary as the investigation is ongoing. pic.twitter.com/nsaUgZ8MJH — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 de octubre de 2017

Según un periodista de la cadena NBC, el sospechoso sería Sayfullo Saipov, un uzbeko que entró en Estados Unidos en 2010.

>>#Manhattan attack suspect 29-year-old Uzbek immigrant Sayfullo Saipov: entered U.S. in 2010 per NBC source, expected to survive. pic.twitter.com/Vgrnfq1xiu — Mark Mullen (@MarkMullenNBC) 31 de octubre de 2017

El alcalde de la ciudad Bill de Basio ha calificado de "cobarde acto de terror" y ha pedido a los estadounidenses que recen por las víctimas en una rueda de prensa para informar sobre el atentado. "Esta acción quería rompernos, pero los neoyorquinos somos fuertes", ha asegurado el alcalde.

En un mensaje anterior, la Policía de Nueva York ha pedido a los ciudadanos que eviten pasar por la zona de la calle Chambers con West. "Se espera que haya mucho personal de emergencias en la zona", ha señalado.

Nuestro compañero Sebastian Murdock, reportero de la edición estadounidense del HuffPost, ha estado en la zona del atentado y ha podido hablar con testigos.

Witness describes seeing victim hit by vehicle: "His bones were out." pic.twitter.com/BIfSef3i3V — Sebastian Murdock (@SebastianMurdoc) 31 de octubre de 2017

Otros testigos han colgado vídeos del incidente en las redes sociales.

TRUMP: "OTRO ATAQUE POR UNA PERSONA ENFERMA Y DEGENERADA"

El presidente estadounidense Donald Trump ha compartido un mensaje en Twitter en el que se ha referido al autor del atropello como una personas "enferma y degenerada". "¡No en los Estados Unidos!", ha concluido.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2017

Minutos después, Trump ha vuelto a tuitear: "No debemos dejar al ISIS volver, o entrar, en nuestro país después de de derrotarlos en Oriente medio".

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2017

También ha querido dar sus condolencias a las familias de las víctimas: "Dios y vuestro país está con vosotros".

My thoughts, condolences and prayers to the victims and families of the New York City terrorist attack. God and your country are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2017

El presidente Mariano Rajoy ha enviado también sus condolencias al pueblo norteamericano.

En estos difíciles momentos en #Manhattan, nos sentimos cerca del pueblo norteamericano. Nuestro apoyo, afecto y sentidas condolencias. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de octubre de 2017