Críticas a TVE por lo que ha hecho con la comparecencia de Puigdemont

TVE ha vuelto a convertirse en el centro de las críticas en las redes sociales por no retransmitir a través de su canal principal, La 1, la comparecencia de Carles Puigdemont desde Bruselas.

La cadena pública ha mantenido su programación habitual, en este caso los programas La mañana de La 1 y Torres en la cocina, en lugar de conectar en directo con Bruselas como sí han hecho otras cadenas como La Sexta.

TVE, eso sí, ha dado la rueda de prensa de Puigdemont íntegra a través del canal 24 horas. Algo que no es suficiente para muchos en las redes sociales, que han cargado duramente contra el ente público:

Lo de @tve_tve es increíble...puedes ser indepe o no, lo que no se puede es ser tonto. #Puigdemont #Bruselas

#PuigdemontALaFugaAR . TVE no retransmiten en directo la rueda de prensa de Puigdemont LOS PPEROS MEDIATICOS NECESITAN TIEMPO PARA MANIPULAR. pic.twitter.com/zYOxDSmUVJ

Porque no me sorprende que @La1_tve no de ni un dato de puigdemont en Belgica? Miedo, mucho miedo!