🔴 DIRECTO: El TC suspenderá hoy la declaración de independencia de Cataluña

El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha aprobado este martes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, esté en Bruselas, y ha asegurado que se justifica por "el contexto de represión".

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha explicado que la CUP no conocía los planes del presidente ni conoce que dirá este martes en la comparecencia que ha anunciado, pero asegura que es una "buena estrategia" haber ido a la capital belga.

El tenista español Rafa Nadal ha insistido en que es "un momento triste en España" por todo lo que está sucediendo con Cataluña, pero ha mostrado fe en salir "adelante" de una situación en la que su único deseo es que "las cosas se arreglen" y no que el país "se divida".

"Es un momento triste para España, pero las cosas han acontecido así y debemos aceptarlas. Nací en un país democrático y creo en mi país y en sus habitantes, y todo lo que puedo desear hoy es que salgamos adelante. Me siento cercano a la gente de Cataluña y creo que este es el caso de la gran mayoría del país", ha expresado Nadal en la rueda de prensa previa a su participación en el Masters 1.000 de París-Bercy.

El Tribunal Supremo se ha declarado por unanimidad competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a los seis miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta Carme Forcadell, acusados por la Fiscalía de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

La sala de admisiones ha nombrado al magistrado Pablo Llarena instructor de la causa. Él será quien investigue el procedimiento y quien debería decidir si cita a los investigados y otras diligencias y, en su caso, adoptar medidas cautelares si se las pidiera el fiscal. Lee más sobre esta información aquí.

El viceprimer ministro de Bélgica y responsable de Economía, Kris Peeters, se ha desmarcado este martes de la presencia del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas.

"No quiero prejuzgar nada, pero cuando se pide la independencia, más vale quedarse cerca de su pueblo", ha declarado Peeters en una entrevista con la cadena pública flamenca VRT. Peeters, que pertenece al partido democristiano flamenco (CD&V), ha abogado por conservar la "cabeza fría" y esperar a ver qué anuncia Puigdemont en la rueda de prensa que ha convocado a las 12:30 horas en un club de prensa internacional en el barrio europeo de Bruselas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha evitado pronunciarse sobre una posible petición de asilo político a Bélgica por parte del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont porque aunque lo considera "extraño" es la justicia belga la que tendrá que analizar los fundamentos jurídicos.

En una entrevista en la Cadena Ser, Iglesias ha dicho que aunque estudió Derecho se le "escapan todos los elementos jurídicos" a tener en cuenta si Puigdemont solicita asilo político, y que no puede responder a eso ninguna persona sin una enorme formación en esa materia.

No obstante, ha admitido que podría ser "un poco extraño" que se produjera esa petición de asilo político, aunque ha insistido en que será la justicia belga la que tenga que decidir.

Podemos ya ha convocado la consulta para que las bases de Podem Catalunya decidan cómo y con quién quieren concurrir a las elecciones del 21 de diciembre, que tendrá lugar entre mañana 1 de noviembre y el próximo martes día 7, según ha informado la Secretaría de Organización del partido morado.

Jordi Solé, eurodiputado de Esquerra, ha comunicado desde dónde será la rueda de prensa de Puigdemont: en el Centro Internacional de Prensa, en Bruselas, a las 12.30 horas.

