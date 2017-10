Indignación por lo que hizo TVE con la cantante Becky G en 'Operación Triunfo'

La gala 1 de Operación Triunfo ha traído una polémica inesperada en redes sociales. En este segundo programa del concurso musical de Televisión Española acudieron como invitados Davi Bustamante —que formó parte del jurado— y la cantante californiana Becky G.

La artista estadounidense acudió al programa para interpretar su famosa canción Mayores, uno de los grandes éxitos del año que cuenta con más de 518 millones de visitas en YouTube.

El problema —parece ser— está en la letra de la canción, que dice: "A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca".

En su actuación, Becky G tuvo que cambiar esa estrofa por otra, quitando la referencia al tamaño de su boca, y cantó: "A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca".

Las redes fueron un clamor y muchos cargaron contra TVE por censurar la canción de Beckie G.

Cuando Becky G va a #OTGala1y cambia la letra de su canción — Nuria Alfaro Simarro (@Nuriaalfaro) 30 de octubre de 2017

LA CENSURA EN MAYORES QUÉ — Aida Nº2 (@PatriFIor) 30 de octubre de 2017

Me ha cortado todo el rollo la censura de @tve_tve y no entiendo que Mónica Naranjo no tenga nada que decir. #OTGala1 — Amparo Álamo (@amparoalamo) 30 de octubre de 2017

Pedazo de Gala, osea PEDAZO de gala, el unico fallo, la censura a Becky G, por el resto 10 10 10 y SUPER 10. #OTGala1 — Hennry De Laura🦋 (@HennryHendrixGH) 30 de octubre de 2017

Atónita ante la censura a Becky G. Para 1 vez q una mujer se manifiesta públicamente dueña de su propia sexualidad y la censuran #OTGala1 — Naty Cabello (@14NatyC) 31 de octubre de 2017

#OTGala1 Cambiar la letra de "Mayores" de Becky G ha sido una censura en toda regla. Sería una versión "Clean" en vez de una "Explicit" pic.twitter.com/RvAhxbOjlJ — Muy Bien Muy Bien (@muybienverygood) 31 de octubre de 2017

La cagaron bien cagada con la censura del tema de Becky G... YO estoy totalmente indignado vamos en serio! #OTGala1 — FaMarcial (@FaMarcial) 30 de octubre de 2017

¿Alguien me explica la CENSURA de #Mayores de Becky G en #OTGala1 ? Esto seguro que solo pasa en España. ¡Indignado me hago! — Ani Lau (@AniLau_S) 30 de octubre de 2017

Y la propia Becky G confirmó poco después en Periscope: "Yo no quise cambiar la letra, pero no quiero que ustedes se sientan enfadados conmigo. Era una gran oportunidad cantar en el programa".

A partir del minuto 3 la cantante habla de su paso por Operación Triunfo.

