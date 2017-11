Javier Gutiérrez (en 'Vergüenza') y otros 5 actores que han hecho un arte de la vergüenza ajena

La vergüenza ajena es una sensación extraña. Un sentimiento que recorre el cuerpo humano y que en ocasiones obliga a las personas a mirar hacia otro lado.

En televisión hay muchos personajes que han sabido mostrar como nadie este sentimiento. Pero esa sensación no siempre es mala, estar sentado tranquilamente viendo una serie y que el comportamiento de su protagonista te haga revolverte del sofá, te haga pensar "¿Por qué lo hace?", también es algo positivo y sirve para que los espectadores se tronchen de risa.

Estos son algunos de los personajes que han protagonizado serie de televisión que estarán para siempre en la memoria de todos los fanáticos del humor, y que han dejado momentos tan hilarantes como desastrosos. Situaciones en las que tu cerebro piensa: "No, no... No vayas por ahí... No hagas eso...", mientras te mueres de risa.

A esa lista se incorpora ahora el protagonista masculino de Vergüenza, la nueva serie que Movistar+ estrena el 24 de noviembre.

DAVID BRENT en The Office

Ricky Gervais se metió en la piel de este loco director de oficina que ponía en apuros a sus empleados cada dos por tres en la famosa serie británica The Office.

Sus bailes, sus comentarios inapropiados delante de sus compañeros y una habilidad magistral para desestabilizar a todos hacen de Brent uno de los grandes exponentes de la vergüenza ajena.

El cómico británico le dio cuerpo a un tipo incómodo, políticamente incorrecto sin querer y siempre con el objetivo de ser aceptado por sus más allegados.

David Brent en un capítulo de la serie británica 'The Office'.

LARRY DAVID en Curb your enthusiasm

Larry David, co-creador de la mítica Seinfeld junto con Jerry Seinfeld, hace de sí mismo en Curb Your enthusiasm, una comedia que lleva al límite la sinceridad y las relaciones humanas.

El problema de David no es que diga lo que dice, es que dice lo que muchos no se atreven ni a pensar.

Su cerebro no entiende eso de dejar pasar las cosas, siempre tiene que tener la última palabra, lo que lleva al bueno de Larry a mantener constantes encontronazos con camareros.

Larry David en un capítulo de 'Curb your enthusiasm'.

JAVIER GUTIÉRREZ en Vergüenza

Jesús es un fotógrafo de BBC —bodas, bautizos y comuniones— con una alta estima en sí mismo. Su personalidad arrolladora le hace vivir situaciones extremas, que llevan al espectador a eso tan maravilloso que es la risa interna. A no reírse en alto porque saben que lo que está haciendo Jesús no está bien.

Hay algo bello en ver a un personaje ir por un camino —que el espectador sabe que es erróneo— y tratar de llegar hasta el final.

El personaje de Gutiérrez estropea todo lo que sucede a su alrededor pero desde la ternura. Sabes que todo le sale mal porque tiene que ser así, que detrás de su egoísmo sólo hay inseguridad y ganas de demostrar que no es un pringado. Nunca lo logra, claro está.

MICHAEL SCOTT en la The Office americana.

Steve Carell lleva al extremo la vergüenza ajena y hace todo lo que jamás pensaste que podía hacer un jefe.

Bromas fuera de lugar, situaciones con empleados y empleadas que rozan la locura y una capacidad para estropear todo y que al final salga bien que muy pocos logran.

Scott, al igual que Jesús en Vergüenza, también logra crear un personaje tierno y que en ocasiones te gustaría abrazar.

Como jefe, puede hacer que una simple reunión sobre cualquier tema mundano acabe en una locura sin precedentes.

Michael Scott en 'The Office'.

IGNATIUS FARRAY en El fin de la Comedia

Farray se pone al servicio del humor decadente en esta comedia que bebe mucho de Larry David y del resto de los cómicos anteriores.

El cómico hace de sí mismo en esta serie que narra cómo es su día a día por las calles de Madrid. Farray también es experto en crear para situaciones incómodas de momentos cotidianos como pedir un café.

Esa sensación de querer solucionar un problema a simple vista inexistente lleva a este personaje a crear una escena en la que nadie se encuentra a gusto, de la que cualquiera quiere huir.

Ignatius Farray en 'El Fin de la Comedia'.

HOMER SIMPSON en Los Simpson

El ejemplo perfecto de padre americano ha sido durante muchos años un referente en lo que a situaciones que proporcionan vergüenza ajena se refiere.

La relación entre padres e hijos nunca tuvo tantos momentos embarazosos. Homer mostró a toda una generación cómo no había que actuar en ciertos momentos con los hijos.

Aunque de nuevo detrás de este personaje se esconde un hombre que sólo pretende hacer el bien y cuya torpeza es sólo equiparable a su bondad.

Homer Simpson.

