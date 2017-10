La verdad sobre la 'noticia' viral del pedo del hipopótamo en Cabárceno

Es una de las noticias que con más fuerza está circulando este martes por las redes sociales y por WhatsApp. Pero es mentira. No te la debes creer aunque la veas publicada en varios medios de comunicación.

La información asegura que tres ancianos palentinos que visitaban el parque de Cabárceno, en Cantabria, tuvieron que ser ingresados tras ser intoxicados por un pedo de un hipopótamo.

"En principio pensamos que había sido una especie de bomba, hasta que nos dimos cuenta de que fue una flatulencia del hipopótamo. Nunca había visto nada igual", decía en la 'noticia' un supuesto testigo.

"Avisamos a los visitantes que no den de comer a los animales; ellos tienen su dieta y no pueden comer otra cosa. No suelen hacen caso y luego pasan cosas desagradables como esta", aseguraba el supuesto cuidador de los animales.

Pero todo era mentira. La noticia salió del portal Aquí Hay Noticia, que publica informaciones humorísticas pero falsas, como advierte en su perfil. De ahí dio el salto a medios de comunicación serios. Y la bola se fue haciendo más grande. Hasta el punto de que el propio Parque de Cabárceno ha desmentido la noticia.

Esto ha salido de una página de cachondeo y algunos medios de comunicación se han hecho eco sin contrastar la noticia — Parque de Cabárceno (@PCabarceno) 31 de octubre de 2017

También la cuenta de Twitter Maldito Bulo ha desmentido la supuesta noticia.