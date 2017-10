LipiDiDiet, la bebida que quiere frenar el Alzheimer

¿Puede un batido de multinutrientes frenar el Alzheimer? No (todavía), pero un consorcio independiente en el que participan científicos de 19 países financiados por la Unión Europea sigue investigando. Durante dos años, han estudiado el efecto de LipiDiDiet, una bebida médica que en España comercializa la división de nutrición médica de Danone bajo el nombre de Souvenaid, sobre el cerebro de pacientes de Alzheimer en sus primeros estadios. Han publicado los resultados en un artículo que publica The Lancet Neurology: no hay motivos para la euforia, pero tampoco para la desesperanza.

El objetivo principal del estudio, encabezado por Tobias Hartmann, era analizar cómo esta combinación de nutrientes podía frenar el Alzheimer en fase prodrómica, esto es, cuando el paciente muestra ya algunos síntomas pero aún no se ha producido deterioro cognitivo. En este sentido, según reconocen los autores del estudio, "la intervención no ha tenido un efecto significativo" y por lo tanto ha fracasado.

El experimento no ha logrado efectos significativos sobre los pacientes en su objetivo principal, pero ha localizado mejoría en dos aspectos secundarios: el deterioro cognitivo y la atrofia del hipocampo.

Pero no todo es negativo: el fracaso ha permitido saber que la premisa inicial de la investigación "no estaba bien planteada" ya que no se conocía, cuando se iniciaron las pruebas, cómo de agudo era el deterioro cognitivo de los pacientes en esa fase. "Es mucho menor de lo esperado", señalan los investigadores, que apuntan a la necesidad de calibrar de nuevo el objetivo inicial a la hora de iniciar una nueva fase de experimentación. Nuestro conocimiento de la fase prodrómica del Alzheimer es ahora mayor que en 2009, cuando se inició el estudio y que en 2013, cuando concluyó la experimentación.

El editorial que acompaña al artículo publicado en The Lancet Neurology es cualquier cosa menos benevolente. Está firmado por el doctor Hussein Yassine, un especialista en metabolismo de lípidos (los ingredientes fundamentales de LipiDiDiet) de la Universidad del Sur de California (USC). Este investigador no sólo critica el proceso de selección de los más de 300 participantes en el estudio, ya que todos proceden de clínicas de memoria, lo que limita la validez del misimo fuera de éstas; también asegura que el estudio no facilita evidencia clínica suficiente para pensar que el batido sea útil: "Ni LipiDiDiet ni los estudios anteriores proveen de suficiente evidencia para el uso de Fortasyn Connect (el principal ingrediente de la bebida) en las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer".

Los resultados de Lipididiet, según el investigador que critica el estudio, "son alentadores" y es preciso investigar más.

El científico, sin embargo, reconoce que la premisa inicial del estudio puede ser replanteada y que algunos resultados secundarios del experimento son "alentadores y necesitan ser confirmados con más investigación". Eso es también lo que sostienen los autores del artículo, que han identificado mejorías importantes en el curso de la enfermedad pero secundarias en el estudio: el deterioro cognitivo y la atrofia del hipocampo.

"Se necesita", sostienen los investigadores, "más investigación en este enfoque nutricional, con muestras más amplias de población y con más tiempo de experimentación o con una premisa más ajustada a las características de la enfermedad en su estadio de predemencia".