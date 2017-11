El 27 de octubre de 2017 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desclasificó 2.800 informes secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy. JFK fue abatido por Lee Harvey Oswald el 22 de noviembre de 1963 mientras circulaba en coche junto a su mujer, Jackie Kennedy, por las calles de Dallas, Texas.

Con la publicación de estos documentos, Trump pretende cerrar de una vez por todas las conspiraciones que circulan alrededor de la muerte de Kennedy: que Oswald no actuó solo, que estuvo involucrada la mafia y que el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, participó del magnicidio.

Para los conspiranoicos hay vida más allá de Kennedy. La muerte de Marilyn Monroe, la llegada del hombre en la luna, la autopsia a un alien en Roswell (Nuevo México) y los atentados del 11 de septiembre son otros de los acontecimientos que más dudas crean entre los escépticos.

Estas son las tres conspiraciones más presentes están en la memoria de los estadounidenses.

LA MUERTE DE MARILYN MONROE

Marilyn Monroe.

QUÉ OCURRIÓ

"La rubia y bella Marilyn Monroe, símbolo esplendoroso de la alegre y emocionante vida de Hollywood, murió trágicamente el domingo, probablemente como consecuencia de un suicidio. Su cuerpo fue encontrado desnudo en la cama. Tenía 36 años. La estrella, con un largo historial de trastornos, tenía el teléfono asido con una mano. Cerca había un frasco de somníferos vacío".

Con esta escueta nota de prensa se informó de la muerte de uno de los iconos más importantes de la historia del cine.

VERSIÓN OFICIAL

El doctor R.J. Abertnethy certificó el 6 de agosto de 1962 (un día después de su fallecimiento) que la muerte de la actriz fue a causa de una sobredosis masiva de barbitúricos.

VERSIÓN CONSPIRANOICA

Marilyn Monroe mantuvo una relación con John Fitzgerald Kennedy y con su hermano Bob, que supuestamente le habría revelado secretos de Estado tan importantes como el plan para matar a Fidel Castro y los vínculos de Frank Sinatra con la mafia.

Robert Slatzer, amigo íntimo de Marilyn, aseguró que la actriz quedó con él días antes de su muerte porque estaba hundida por el trato recibido por los hermanos Kennedy. Slatzer dijo que Monroe tenía un pequeño libro de los secretos en que guardaba todo lo que Bob Kennedy le había contado.

El doctor Thomas Noguchi, que se hizo cargo del cadáver, aseguró que el cuerpo tenía señales de violencia y un gran hematoma en la cadera izquierda. Además, según su autopsia, en el estómago de la actriz no había restos de barbitúricos.

Allan Abbott y Ron Hast fueron los encargados de llevar el cuerpo de casa de Marilyn a la morgue. En un libro publicado en 2015 y titulado Pardon My Hearse, cuentan que encontraron a la actriz "muy desmejorada, con pechos falsos y sin dientes".

BONUS TRACK

Lee Strasberg, consejero y amigo de la actriz, aseguró pocas horas después de su muerte en el New York Herald Tribune que "no se suicidó" y que de haberlo hecho "habría dejado una nota". "Hay otras razones fuera de toda duda que nos permiten pensar que no intentaba poner fin a su vida", añadió

La cadena estadounidense ABC realizó un reportaje de investigación en el que gastó miles de dólares. "Lo averiguado se consideró tan revelador por los miembros de la cadena que el reportaje fue suspendido minutos antes de su emisión", asegura Santiago Camacho en su libro 20 grandes conspiraciones de la historia.

EL VIAJE A LA LUNA

Buzz Aldrin durante el alunizaje del Apollo XI el 20 de julio de 1969.

QUÉ OCURRIÓ

El 20 de junio de 1969 el Apolo XI llegó a la Luna y Neil Armstrong fue el primer ser humano en poner un pie en el satélite.

VERSIÓN OFICIAL

Los astronautas Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr. y el piloto del LEM (Módulo Lunar) Michael Collins llegaron a la Luna, lo que convirtió al comandante Armstrong en el primer ser humano en pisar la superficie del satélite terrestre el 21 de julio de 1969 a las 2:56 al sur del Mar de la Tranquilidad.

VERSIÓN CONSPIRANOICA

Las principales teorías a favor del fraude hablan de que todo fue un montaje y de que las imágenes que se mostraron al mundo entero fueron rodadas en un estudio.

Camacho cuenta en su libro que entre los conspiranoicos se cree que fue el director de cine Stanley Kubrick, autor un año antes del alunizaje de la película 2001, Una odisea en el espacio, el que rodó la llegada de Armstrong a la Luna.

Las imágenes del alunizaje han sido milimétricamente estudiadas. David Percy, fotógrafo de la Royal Photographyc Society, considera que las fotografías "fueron falsificadas".

BONUS TRACK

En 2002, la NASA quiso terminar con los rumores acerca de la llegada a la Luna y le encargó al ingeniero James Oberg la redacción de un libro para esclarecer lo ocurrido. Desde algunos sectores Agencia Espacial consideraban que con ese libro sólo se daba más pábulo a los amantes de la conspiración, por ello, el proyecto fue suspendido y Oberg siguió adelante con el libro pero a nivel particular.

El canal Arte francés emitió en el día de los Santos Inocentes de 2002 el falso documental Operación Luna —en el que se basó Jordi Évole para su programa sobre el 23-F—. En esta cinta, los protagonistas de la historia afirman que los alunizajes fueron un montaje y que todo fue rodado en un estudio por Kubrick, que filmaba a la vez 2001, Odisea en el Espacio.

LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE

VISTA GENERAL DEL SKYLINE DE NUEVA YORK EN LA IMAGEN LAS TORRES GEMELAS ( WORLD TRADE CENTER ) Jodi Jones / Zuma Press / © KORPA 11/09/2001 NUEVA YORK *** Local Caption *** Sep 11, 2001; New York, NY, USA; World Trade Center File Photo: View of the WORLD TRADE CENTER Mandatory Credit: Photo by Jodi Jones/Zuma Press. (©) Copyright 2001 by Jodi Jones

QUÉ OCURRIÓ

El 11 de septiembre de 2001 tuvieron lugar en Estados Unidos cuatro ataques suicidas aéreos: los dos primeros aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center (Nueva York), el tercero contra el Pentágono (Washington D.C), en el Condado de Arlington y el cuarto en campo abierto en Shanksville (Pensilvania).

VERSIÓN OFICIAL

Los ataques fueron perpetrados por el grupo terrorista Al-Qaeda comandado por Osama Bin Laden y murieron 3.025 personas.

VERSIÓN CONSPIRANOICA

Santiago Camacho asegura que los servicios secretos estadounidenses sabían desde un año antes de los atentados que Osama Bin Laden buscaba atacar de forma contundente el país.

Los expertos aseguran que resulta difícil de creer que ni el FBI, ni la CIA ni la NSA supiesen de los ataques. El politólogo y activista británico Nafez Mosaddeq Ahmed escribió en su libro The War of freedom: How and why America has attacked, publicado en 2002: "Un gran número de pruebas sugiere que los ataques pueden haber estado en sintonía con los intereses de ciertos elementos de la administración Bush".

BONUS TRACK

Según el autor francés Thierry Meisan en su libro La Gran impostura, que el Pentágono habría sido alcanzado por un misil y no por un avión, como dice la versión oficial.