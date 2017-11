El abogado de Puigdemont dice que no volverá a España y tampoco se presentará en la Audiencia Nacional

El abogado en Bélgica del presidente catalán cesado Carles Puigdemont, Paul Bekaert, ha asegurado que su cliente no tiene la intención de regresar a España porque "hay muchas probabilidades de que lo detengan". Bekaert ha afirmado que su cliente no tiene pensado ir a la Audiencia Nacional, pese a que ha sido citado como imputado para este jueves, y ha propuesto que declare en Bélgica, donde se encuentra actualmente.

Bekaert ha dicho este miércoles a la agencia Associated Press que Puigdemont "no va a ir a Madrid". "He sugerido que le interroguen aquí, en Bélgica. Es posible", ha añadido. "Puede ser interrogado aquí, está previsto legalmente", ha asegurado a AP el abogado, que ha señalado que de momento no se ha emitido ninguna orden de arresto contra el presidente catalán destituido.

Preguntado por si su cliente volvería España, el abogado belga especializado en derechos humanos Paul Bekaert ha dicho que "por lo que me ha dicho hasta ahora esto no ocurrirá". "Esto porque estamos esperando más reacciones de las autoridades españolas para ver lo que va a pasar", ha dicho Bekaert en una conexión telefónica con el programa Nieuwsuur.

Puigdemont, junto a otros 13 antiguos miembros de su gobierno cesado por las autoridades de Madrid, han sido citados a declarar ante la Audiencia Nacional

El lunes el fiscal general general del Estado español presentó una querella contra ellos, ahora aceptada por la Audiencia Nacional, acusándolos de rebelión y sedición, delitos penados con hasta 30 y 15 años de cárcel respectivamente, por impulsar un proceso de secesión en Cataluña. Pero Puigdemont, de 54 años, decidió irse a Bruselas, donde este martes ha comparecido ante la prensa.

Bekaert cree que "hay grandes posibilidades de que Puigdemont sea detenido" si vuelve a España y ha asegurado que una demanda de extradición desde Madrid "no es esencial". "He llevado muchos casos de vascos españoles y en esos casos sólo hubo un interrogatorio aquí [en Bélgica] con la policía local", ha dicho el abogado.

Preguntado sobre si Puigdemont tendría un juicio justo en España, Bekaert dijo que "sería prematuro [decirlo] pero en todo caso sería un argumento que usaríamos ante una posible petición de extradición".

El presidente cesadoha asegurado este martes en una multitudinaria rueda de prensa en Bruselas que viajó a Bélgica por razones de seguridad y para explicar la cuestión catalana "desde el corazón de Europa", aunque negó que fuera a pedir asilo político a las autoridades belgas.