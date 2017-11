🔴 EN DIRECTO- Junqueras recibe la notificación para declarar: "¿El Estado de derecho y la democracia española es esto?"

17.07 Carles Puigdemont recuerda el 1-O: "Orgullo de pueblo".

Un mes del #CatalanReferendum de l'#1Oct. Malgrat la violència i les amenaces passades i presents, seguim treballant. Orgull de poble! pic.twitter.com/eaGSfNlJaR — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de noviembre de 2017

15:59

Albert no huye de las palizas nazis, ni de las cargas policiales, ni de la Fiscalia corrupta https://t.co/ZRr02akqr6 A él no lo persiguen. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 1 de noviembre de 2017

14:57

Así arrancan las encuestas en Cataluña. Hay partido. Hay que ganar la convivencia, la unión y la estabilidad #21D https://t.co/tv6zPcGx8S — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 1 de noviembre de 2017

14:34 Junqueras confía en que "tarde o temprano" se consolidará la República catalana

El vicepresidente de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras, ha manifestado este miércoles su confianza en que la República catalana se consolidará "tarde o temprano".

"El valor que este país ha demostrado es tan esclarecedor y tan fuerte que, tarde o temprano, dará como resultado la consolidación de una República de Catalunya plena, verdaderamente justa y democrática", ha vaticinado en un artículo publicado en 'The New York Times' recogido por Europa Press.

Junqueras ha defendido que la proclamación de la República catalana de la semana pasada está legitimada por el resultado del 1-O, y ha sostenido que el independentismo no puede renunciar a las elecciones del 21 de diciembre "como un medio para validar" y consolidar la República.

Ha revindicado la necesidad de "tejer alianzas sólidas con todos los actores sociales y económicos que quieren construir un estado nacional verdaderamente al servicio de sus ciudadanos", que debe haber una estrategia para establecer un nuevo marco de libertades, y ha reiterado que en los próximos días tomarán decisiones que, a su juicio, no siempre serán fáciles de entender.

14:14 John Carlin escribe desde Londres y su artículo se vuelve viral.

14:04 Albiol dice que Puigdemont demostrará ser un "cobarde" si no se presenta ante la Audiencia Nacional

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado este miércoles que si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no se presenta ante la Audiencia Nacional demostrará que es un político "cobarde", pero ha advertido de que más tarde o más temprano "tendrá que rendir cuentas ante la Justicia".

"Si no se presenta, demostrará que estamos ante un político cada día más cobarde que ha llevado a Catalunya a la peor crisis social de su historia", ha declarado Albiol a Europa Press, tras afirmar que el expresidente de la Generalitat cada día tiene "menos ascendencia" sobre la sociedad catalana.

14:01 El abogado de Puigdemont dice que no irá a la Audiencia Nacional y propone que declare en Bélgica

E abogado belga del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, ha confirmado que su cliente no tiene pensado ir a la Audiencia Nacional, pese a que ha sido citado como imputado para este jueves, y ha propuesto que declare en Bélgica, donde se encuentra actualmente. Bekaert ha dicho este miércoles a la agencia Associated Press que Puigdemont "no va a ir a Madrid". "He sugerido que le interroguen aquí, en Bélgica. Es posible", ha añadido.

"Puede ser interrogado aquí, está previsto legalmente", ha asegurado a AP el abogado, que ha señalado que de momento no se ha emitido ninguna orden de arresto contra el presidente catalán destituido.

13:55 Junqueras recibe también la notificación para declarar

El vicepresidente de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras, ha recibido este miércoles la citación para comparecer ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de rebelión.

"He recibido la notificación. ¿El Estado de derecho y la democracia española es esto? Trabajamos entre todos los demócratas para restaurar la democracia", ha expresado en una publicación en su cuenta de Twitter.

He rebut la notificació.

L'Estat de dret i la democràcia espanyola és això? Treballem entre tots els demòcrates per restaurar la democràcia — Oriol Junqueras (@junqueras) 1 de noviembre de 2017

13:53 Forcadell irá a declarar el jueves al Tribunal Supremo, según su abogado

La presidenta del Parlament en funciones, Carme Forcadell, irá a declarar este jueves al Tribunal Supremo, después de ser citada por un presunto delito de rebelión, según ha asegurado su abogado Andreu van den Eynde. En declaraciones a los medios este miércoles, ha explicado que Forcadell comparecerá para defender que la Mesa del Parlament ha actuado correctamente y "en defensa de la legalidad y la democracia".

13:30 El País habla con el abogado belga del expresident.

Hemos hablado con el abogado del expresident Puigdemont. Esto es lo que nos ha dicho https://t.co/k6XixdX1Kd pic.twitter.com/EOHNOYuSaR — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) 1 de noviembre de 2017

13:36 Puente (PSOE) pide a Puigdemont que "deje de dar el espectáculo" y "vuelva a la normalidad"

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha pedido al expresident Carles Puigdemont que "deje de dar el espectáculo" y que "vuelva a la normalidad" porque "ha dañado tanto la imagen del propio movimiento independentista como la del conjunto de España".

Así lo ha indicado este miércoles, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la visita institucional al cementerio de El Carmen de Valladolid, al que acudido en calidad de alcalde de la capital.

Asimismo, Puente ha hecho un llamamiento a la "capacidad de raciocinio" de los soberanistas porque su estrategia es "desconcertante" y su actitud no puede ser respaldada por nadie, ha señalado.

12:37 Andrea Levy asegura que le preocupa "la huida de empresas"

💬 @ALevySoler asegura que le "preocupa más la huida de empresas de Cataluña que la de Puigdemont" https://t.co/Tg8jG6LR3A — Partido Popular (@PPopular) 1 de noviembre de 2017

12:26 Los miembros de la Mesa del Parlament recibe la citación del Tribunal Supremo

Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament disuelto Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet, Raül Romeva, Jordi Turull y Ramona Barrufet han recibido este miércoles por la mañana la citación del Tribunal Supremo para ir a declarar el jueves y viernes a las 9.30 horas por un presunto delito de rebelión.

A les 10.30h d'avui he rebut la citació per ser en menys de 24h a l'Audiencia Nacional. Estat de Dret. La consciència molt tranquil.la. — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 1 de noviembre de 2017

A les 10:45 d'avui he rebut la citació per comparèixer en menys de 24h a l'Audiència Nacional. Estat de dret?Consciència molt tranquil.la. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 1 de noviembre de 2017

Lo ha anunciado Simó en su cuenta de Twitter, que también ha asegurado que irá a declarar, aunque ha criticado la poca antelación con la que han recibido la citación.

Menys de 24 h abans de declarar. No hi ha Dret. Però hi seré — Anna Simó (@AnnaSimo) 1 de noviembre de 2017

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Nuet también ha explicado que irá a declarar, pese a que ha criticado que en la querella hay 'errores profundos', ya que señala que Nuet votó a favor de la tramitación en la Mesa de la ley de transitoriedad jurídica y de la proclamación de la República, pese a que no lo hizo, y ha alertado de que, según él, es un juicio político que pretende juzgar al independentismo.

12:07 Entre tanta confusión, que no falte el humor

Un hombre queda encerrado en el aeropuerto de Bruselas y no puede regresar a su hogar, pues su república no existe. pic.twitter.com/yboCwoCC4B — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) 30 de octubre de 2017

11:59 Fuentes cercanas al entorno de Puigdemont desmienten que haya una rueda de prensa planificada en Gante. Así lo ha tuiteado el asistente de Tremosa.

Pels interessats: no hi ha hagut mai planificada cap RdP del President @KRLS a Gant. No perdeu el temps amb les "filtracions" d'Interior. — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 1 de noviembre de 2017

11:46 El abogado de Forcadell: "La citación se ha hecho hoy"

El abogado de Forcadell ha señalado que la citación a la Audiencia Nacional se ha hecho esta mañana a través de los Mossos d'Esquadra. Ha dicho que se ha hecho con muy poco tiempo y que hay que estudiar "el protocolo". Además, ha señalado que no se ha podido reunir con los consellers citados y que entiende que "todo el mundo irá" a la citación.

10:34 Puigdemont comparecerá a las 12:00 desde Flandes

El expresident de la Generalitat comparecerá este jueves a las 12:00 en Flandes.

10:26 Puigdemont no se presentará ante la Audiencia Nacional, según su abogado

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont "no irá a Madrid" este jueves para presentarse ante la Audiencia Nacional, porque su abogado cree que su cliente "no tendrá un juicio justo" en España, según unas declaraciones que hace dicho letrado al diario holandés NOS.

"Es bastante obvio que mi cliente va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa", afirmó el letrado belga, Paul Bekaerts, ante la pregunta de si Puigdemont se presentará ante la Justicia española.

La Audiencia Nacional citó a Puigdemont y a otros trece miembros del Gobierno catalán para el jueves a las 09.00 horas (08.00 GMT), en relación a los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

