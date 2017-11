Trump anuncia que derogará el programa migratorio al que se acogió el autor del atentado de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que pretende derogar el programa migratorio con el que Sayfullo Saipov, presunto autor del atentado en Nueva York, logró la residencia legal en el país norteamericano.

"Hoy mismo empiezo el proceso para acabar con el programa de diversidad (...) Voy a pedir al Congreso que inicie inmediatamente el trabajo para deshacernos de él", ha dicho Trump en la reunión de Gobierno que ha celebrado en la Casa Blanca, según informa CNN.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!