🔴 DIRECTO: Terminan de declarar los exconsellers en la Audiencia Nacional

Día judicial clave. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo había citado para declarar este jueves por la mañana al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, sus cesados consellers, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Puigdemont no ha acudido a la cita y sigue en Bruselas junto a otros cuatro exconsellers (Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serre). Sí estaban a las 9 de la mañana a la Audiencia Nacional el resto de miembros cesados del Govern. El primero en entrar a declarar ha sido Jordi Turull, exconsejero de Presidencia. Luego pasarán ante la jueza Carmen Lamela, Oriol Junqueras, Meritxell Borrás, Raül Romeva, Carles Mundó, Santi Vila, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn. A escasos metros, ante el Tribunal Supremo estaba previsto que declararan los miembros de la Mesa. Hasta Madrid se han desplazado Forcadell, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Finalmente, el Alto Tribunal ha aplazado esta cita al próximo 9 de noviembre a petición de sus abogados.

12:46. Puigdemont, en una cafetería de Bruselas

Puigdemont, esta mañana en Bruselas. Aproximadamente a la hora en que parte de sus ex consellers llegaban a la Audiencia Nacional pic.twitter.com/PWOzedaonU — Antonio Delgado (@adelgadoRne) 2 de noviembre de 2017

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido visto a primera hora en una cafetería de Bruselas, ajeno a las citaciones para declarar ante la Audiencia Nacional este mismo jueves por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que han sido cursadas contra él mismo y los exconsellers que formaron su Gobierno.

En torno a las 09:00 horas, hora a partir de la cual habían sido citados a declarar, Puigdemont se encontraba en la cafetería 'Karsmakers' de Bruselas, muy próxima a la sede del Parlamento Europeo, tal y como ha quedado reflejado en una fotografía publicada por RNE.

El expresidente estaba acompañado por una única persona, un hombre de pelo cano que se encuentra de espaldas en la fotografía y cuya identidad se desconoce.

Ninguno de los cuatro exconsellers que continúan en Bruselas junto a Puigdemont estaban en el establecimiento en el que ha sido visto el expresidente, de acuerdo a lo relatado por RNE.

Fuentes del entorno de exGovern habían confirmado a primera hora de este jueves que Puigdemont continuaba en la capital belga, a pesar de que no había sido visto desde la tarde del pasado martes.

12:12. El fiscal pide prisión incondicional para todos los exconsellers, salvo Santi Vila

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este jueves prisión provisional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros consejeros cesados que han acudido a la Audiencia Nacional, a excepción del exresponsable de Empresa de la Generalitat Santi Vila, para el que pide prisión eludible con fianza, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El Ministerio Público ha formulado esta petición atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlament de Cataluña. Todos ellos se han limitado a responder a las preguntas de su abogado, a excepción del exconseller de Empresa Santi Vila que también ha respondido a la Fiscalía.

De los catorce citados por la juez del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco -entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont-- se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. Se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

12:03. El abogado de Puigdemont: "Si lo detienen, lo convertirán en un mártir"

Paul Bekaert, el abogado belga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, afirmó hoy que intentará evitar su arresto si finalmente un juzgado español cursa la orden para su detención.

En declaraciones a la televisión holandesa HLN, Bekaert indicó que "el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo (a Puigdemont), también lo puede dejar en libertad, bajo ciertas condiciones, y yo mismo trataré de ir por caminos alternativos".

Tras señalar que 'no me fío ni un pelo de la Justicia española', Bekaert dice estar "harto" de atender a los medios de comunicación, "porque no soy el portavoz de Carles Puigdemont. Soy su abogado".

En tal sentido señaló que "creo que todavía no se han librado de él (Puigdemont) en España. Y si lo detienen lo convertirán en un mártir".

12:00. Forcadell: "Volvemos a casa"

Tornem cap a casa. Gràcies a tots i totes per la feina, suport i esforç. Tot el suport als Consellers que declaren a l'Audiència Nacional. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de noviembre de 2017

11:59. Terminan las declaraciones en la Audiencia Nacional

Según El País, LaSexta y La Vanguardia, las declaraciones de los exconsellers en la Audiencia Nacional ya han terminado.

11:52. El presidente del Supremo: "Cuando no se comparece, se cursa orden de detención"

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha recordado al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que como investigado tiene "el deber de comparecer" ante la Audiencia Nacional, que lo citó para este jueves junto al resto de su Govern por presunta rebelión, sedición y malversación.

En declaraciones antes de presidir una reunión de la comisión permanente del CGPJ, que excepcionalmente se ha celebrado en Barcelona, Lesmes también ha valorado que cuando un investigado no comparece a una citación judicial la "situación normal" es que se curse una orden de detención.

"Cuando no se comparece ante la citación de un juez, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, normalmente se cursa una orden de detención. Esa es la situación normal aquí, en Bélgica, Alemania,... Existe el deber de comparecer ante una citación judicial", ha insistido.

11:42. IU y Podemos creen que Puigdemont debe declarar

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, han coincidido en que Puigdemont debería haber acudido a la Audiencia Nacional, al igual que los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Ambos han acompañado al Tribunal Supremo al dirigente de IU en Cataluña y miembro de la mesa del Parlament y de la ejecutiva de Cataluña En Comù, Joan Josep Nuet, antes de su declaración.

Garzón cree que esta citación judicial es un "despropósito jurídico" porque la querella incurre en "falsedades evidentes" y "lo único que va a conseguir es agravar el problema político y no resolverlo".

Por su parte, Echenique ve al Gobierno del PP como responsable de que se plantee "meter en la cárcel a una persona como Nuet que votó 'no' a la declaración de independencia". Ha recordado al Ejecutivo que "metiendo a todo el mundo en la cárcel no se solucionan los problemas políticos".

11:38. Forcadell, bajo vigilancia

La Fiscalía del Supremo ha pedido vigilancia policial para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los otros cinco investigados en ese tribunal hasta que declaren el día 9 de noviembre.

Fuentes del tribunal han informado de esta petición después de que el juez haya accedido a aplazar las declaraciones hasta el día 9 de noviembre a petición de los letrados de los seis investigados.

El fiscal no se ha opuesto a ese aplazamiento, pero ha pedido como medida cautelar la vigilancia policial para Forcadell y los cinco miembros de la Mesa del Parlament.

11:28. Tras la aplicación del 155, Freixenet ya no se plantea el cambio de sede

El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha afirmado que, tras volver "la normalidad constitucional y estatutaria" a Cataluña, no hay "razón para marcharse". Pero se replantearía el cambio de sede si, tras las elecciones del 21 de diciembre, se volviera "al camino de la doble legalidad y la república".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha explicado que su intención hace una semana era "marcharse", pero han pasado "cosas muy importantes estos días" y cree que la aplicación del artículo 155 se ha realizado "con inteligencia".

"Lo que no puedes es correr el riesgo de quedar fuera de la UE si eres un empresario con una mínima ambición global. Y lo que iba a pasar era esto. Había un riesgo de quedar fuera de la UE, entre otras cosas", ha recordado.

El presidente de Freixenet ha asegurado que no ha recibido presiones ni para irse ni para quedarse en Cataluña, sino que él ha "reflexionado" por su cuenta y, luego, el Consejo "ha reflexionado, hemos debatido y hemos acordado unánimemente".

Bonet ha afirmado que no ha hablado durante este tiempo con el expresident, Carles Puigdemont, ni con el exvicepresidente, Oriol Junqueras, que "iban por su camino y lo demás les importaba poco". También ha admitido que no se nota el boicot a los productos catalanes en sus ventas.

11:20. Las Fuerzas Armadas "siempre" están preparadas para "defender la Nación"

El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Jemad), el general Fernando Alejandre, cree que la crisis de Cataluña es "el mayor desafío" a la democracia española y recuerda que la historia ha demostrado que, llegado el caso, los españoles y sus militares saben defender el país y la Constitución.

"Y lo hago recordando el juramento que renové el pasado 28 de marzo al asumir mi cargo como Jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando, además de lealtad a Su Majestad el Rey, reafirmé mi compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", explica.

Alejandre ha escrito una tribuna en el diario ABC con motivo del Día de los Caídos por la Patria. En ella realiza un repaso de los desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas Armadas y reconoce que no puede pasar por alto la situación de Cataluña, ahora que "parece que poco a poco las aguas vuelven a su cauce".

"Que nadie lo dude: siempre estamos preparados para, cuando se nos reclama, responder como ha señalado nuestra ministra, con la responsabilidad debida y exigida, con la razón, con la ley y el amor a nuestro país'', avisa.

El Jemad hace en su artículo un homenaje a los militares que han perdido la vida 'por España' y celebra que las Fuerzas Armadas trabajan a diario en defensa de la 'seguridad e independencia' de España.

11:12. Los independentistas escoceses piden reconocer la república catalana

Un grupo de 21 parlamentarios del Partido Nacional Escocés (SNP) han presentado este lunes una moción ante su Parlamento en la que solicitan el reconocimiento internacional de la independencia catalana.

Con ello pretenden aumentar la presión sobre la líder escocesa, Nicola Sturgeon, para que apoye al movimiento independentista.

De acuerdo con un comunicado publicado en la web del Parlamento escocés, la moción presentada solicita que se reconozca "la votación por parte del Parlamento catalán de la república independiente de Cataluña", y pide a las instituciones europeas que ayuden a "una transición pacífica" de Cataluña.

La petición ha sido firmada por 21 de los 63 diputados que tiene el partido en la cámara regional. El documento también cuenta con la firma de un parlamentario del partido de los Verdes.

11:05. Los exconsellers responden sólo a sus abogados, excepto Vila

Los seis exconseller que han declarado ya ante la jueza Carmen Lamela están respondiendo solo a preguntas de sus abogados. Excepto Santi Vila, el conseller de Empresa, que ha respondido a más partes, según han informado fuentes jurídicas.

El primero en declarar ha sido Jordi Turull, seguido del exconseller de Territorio Josep Rull, tras lo que lo han hecho otros cuatro, entre ellos Vila, que ha sido el único que ha respondido a otras partes y que ha estado unos 45 minutos.

De esta manera, faltarían por declarar el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).

10:59. Tardá asegura que se pagará "muy caro" haber destituido al Govern

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, se ha preguntado sobre el sentido de aplicar el artículo 155 de la Constitución y de cesar "a todo un Govern que es legítimo" si al final "nadie duda de que tarde o temprano" el Gobierno acabará negociando con Cataluña.

Tardá ha acudido a mostrar su apoyo a la veintena de imputados por rebelión, sedición y malversación por la declaración de independencia. En declaraciones a los periodistas, ha vaticinado que se pagará "muy caro" el "craso error" de destituir al Gobierno catalán.

El diputado de ERC ha reprochado al Gobierno central la aplicación del 155 cuando la Generalitat había "parado máquinas" al suspender la DUI, con el objetivo de alcanzar un escenario de diálogo.

10:45. Se retrasa hasta el 9 de noviembre las declaraciones de la Mesa en el Supremo

Los miembros de la Mesa del Parlament, incluida Forcadell, declararán finalmente en el Supremo el 9 de noviembre. Se hace a petición de los abogados de los seis investigados, según El País.

10:25. El primer ministro de Bélgica implora a su Gobierno que no hable más de Cataluña

El primer ministro belga, Charles Michel, ha "implorado" al resto de su Ejecutivo, formado también por miembros del partido nacionalista N-VA, que no hagan más comentarios sobre Cataluña, según Le Soir.

"Charles Michel ha enviado el mensaje a sus principales ministros, implorándoles que no hagan ni un comentario más sobre Cataluña y que pasen la consigna", señala el principal periódico del país.

Asimismo, se habla de fuentes gubernamentales que aseguran que "desde hace meses" Michel ya estaría alertando de que "el dosier catalán" puede acabar siendo "peligroso" para la propia política nacional.

La información aparece en un artículo en el que se habla del "funambulismo" con el que la N-VA está gestionando la situación catalana para mostrar cierta solidaridad sin que ello provoque una crisis de gobierno en el diverso Ejecutivo belga.

10:20. Turull es el primero en declarar

Los nueve exconsejeros catalanes han comenzado ya a declarar ante la jueza Carmen Lamena. Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, el primero ha sido Jordi Turull, exconsejero de Presidencia, que ha comenzado su comparecencia sobre las 09:50 de la mañana.

Luego irán declarando uno a uno, sin que se sepa aún el orden, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de consejeros cesados que se han presentado en la Audiencia Nacional: Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Santi Vila (Empresa), Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).

Aparte de Puigdemont, no han acudido a la cita con la justicia Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Los cinco se encuentran en Bélgica y pretenden declarar por videoconferencia desde allí.

10:15. El Ayuntamiento de Barcelona se detiene contra el 155

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona hará una pausa de unos diez minutos a mediodía para sumarse a las concentraciones que ha convocado la ANC contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La alcaldesa, Ada Colau, ha explicado que lo han pedido diversos grupos municipales, y ha criticado: "Hay una situación de excepcionalidad, algo nunca visto en 40 años de democracia".

Tras diez minutos, se retomará el pleno, al que no ha asistido la concejal y presidenta del PDeCAT en Barcelona, Mercè Homs, para acompañar a los citados a declarar, en especial al exedil y conseller de Interior cesado, Joaquim Forn, ha explicado el exalcalde Xavier Trias.

10:00. Pascal cree que Puigdemont ha demostrado "sobradamente" que quiere colaborar

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha acudido a apoyar a los independentistas citados a declarar en la Audiencia Nacional y ha asegurado que Puigdemont ha demostrado "sobradamente" su "predisposición para cooperar con la Justicia".

"En democracia votar nunca, nunca, nunca debe ser un delito, no aceptamos esta estrategia de judicialización del Gobierno del Estado y las autoridades judiciales", ha subrayado Pascal antes de mostrar su extrañeza por que los querellados estén acusados de delitos "desproporcionados".

09:50. Colau apoya a los investigados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido en Twitter que "la justicia no puede ser instrumento para la venganza política" y ha expresado su apoyo a la Mesa y al Govern citados a declarar, que enfrentan peticiones de cárcel de 30 años.

La justícia no pot ser instrument x a la venjança política! Suport als membres Mesa i Govern q avui s'enfronten a peticions 30 anys d presó — Ada Colau (@AdaColau) 2 de noviembre de 2017

09:47. Si Puigdemont no acude, Lamela pedirá su arresto, según la SER

Según ha avanzado la Cadena SER, la jueza Lamela emitirá una orden de busca y captura europea contra Carles Puigdemont, si no acude a la cita que tiene ante la Audiencia Nacional. No se le hará un segundo requerimiento.

El expresidente de la Generalitat sigue en Bélgica junto a los exconsellers Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, han confirmado fuentes cercanas al Ejecutivo cesado. Hasta su aparición esta mañana en la Audiencia Nacional, se pensaba que seguía también allí Meritxell Borrás.

09:44. Mas pide "alta política" para resolver el conflicto

"Con tribunales y violencia no se va a resolver el conflicto entre una parte muy significativa de Cataluña y el Estado español", ha señalado el expresident catalán, Artur Mas, citando las últimas encuestas como prueba. "Solo se va a resolver haciendo alta politica, que requiere liderazgo", ha añadido.

"El 21 de diciembre, que habrá elecciones en Cataluña, es una buena oportunidad para que en las urnas se derrote este autoritarismo del Estado en Cataluña", ha declarado Mas.

El expresident considera la fuga de Puigdemont una "estrategia de legítima defensa" y considera que no existe "la más mínima base" para las acusaciones de rebelión y sedición que pesan sobre los exmiembros del Govern. "Esto es un abuso del derecho", sentencia.

09:35. Llega Forcadell

La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, ha sido la última en llegar de los seis miembros de la Mesa citados a declarar en el Supremo. Lo ha hecho en coche oficial y con chófer, acompañada por su abogado, Andreu Van den Eynde, el mismo que el de Junqueras.

Antes que ella, sobre las 9:15 horas, han entrado juntos en el Tribunal los otros cinco imputados: Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Simó, Ramona Barrufet y Nuet.

09:20. Llegan Nuet y Simó acompañados de Alberto Garzón

Llegan los exconsellers Joan Josep Nuet, miembro del referente catalán de IU y diputado catalán de Si que es pot, y Anna Simó, asegurando que respetan la decisión de Puigdemont de no acudir a declarar.

Los acompañan Alberto Garzón, Gabriel Rufián, Joan Tardá y Xavier Doménech. Estaban el secretario general de Podem, Albano Dante Fachín, y unos 50 diputados del PDeCAT, como Carles Campuzano y Jordi Xuclá, entre otros. También ha podido verse al exdirector de los Mossos Pere Soler.

09:15. Llegan todos juntos los exconsellers del Govern, incluida Borrás

Ocho exconsellers de la Generalitat han llegado poco antes de las nueve entre gritos de "viva España", "viva la Guardia Civil" y "viva la Policía", a la vez que recibían aplausos y gritos de ánimo de compañeros del PDEcat.

Los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Raul Rpomeva (Exteriroes),Carles Mundí (Justicia), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), entre otros, a su llegada a la Audiencia Nacional.

La exconsellera Meritxell Borrás, que este miércoles se encontraba en Bélgica junto a Puigdemont, ha dado la sorpresa acudiendo a esta cita en la Audiencia Nacional. Era uno de los cuatro exconsellers que habían anunciado que no acudirían a la cita.

Finalmente han comparecido nueve de los 14 citados: Junqueras, Borrás, Raül Romeva, Carles Mundó, Santi Vila, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Joaquim Forn.

Los exconsejeros han llegado todos juntos a excepción de Vila —quien dimitió antes de la declaración de independencia— que lo ha hecho junto a su abogado, Pau Molins, y ha sido el único al que los congregados del PDEcat no han jaleado a su llegada a la Audiencia Nacional.

El exconsejero de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, a su llegada a la Audiencia.

08:35. Llega Junqueras

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha llegado a la Audiencia Nacional muy serio y con un lazo amarillo en la solapa, el símbolo que se utiliza para pedir la libertad de los Jordis.

08:30. Artículo viral sobre la 'superioridad' anglosajona

José Ignacio Torreblanca es tendencia en Twitter por un artículo en el que reflexiona sobre la actitud de los países anglosajones ante el independentismo y el complejo de inferioridad de los españoles.

08:20. Mas y otros líderes soberanistas acompañarán a los citados

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exconsellera Neus Munté y los dirigentes del PDeCAT Marta Pascal y David Bonvehí, entre otros, acompañarán a los consellers cesados y a los miembros de la Mesa del Parlament al Tribunal Supremo.

Según ha informado Podemos, el secretario de Organización y Programa, Pablo Echenique, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domenech, acompañarán a Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), citado también a declarar en el Supremo.

07:59. Junqueras, Forcadell y la Mesa independentista comparecen ante la justicia

El expresidente catalán Carles Puigdemont y los 13 exconsellers del Govern están citados este jueves y el viernes a declarar en la Audiencia Nacional, mientras que ante el Tribunal Supremo lo están, en los mismos días, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa.

Todos han sido citados en calidad de investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos tras la admisión a trámite de las dos querellas presentadas por la Fiscalía contra los responsables en el proceso de independencia en Cataluña que comenzó su andadura en 2015.

Puigdemont ha confirmado a través de un comunicado que ni él ni cuatro de sus exconsellers responderán a la citación y permanecerán en Bruselas. Paul Bekaert, su abogado en Bélgica, ha propuesto a las autoridades judiciales españolas que el expresident de la Generalitat declare desde allí.

En caso de incomparecencia, es posible que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que se ha hecho cargo de la investigación contra el expresident y los exconsellers, pueda enviar una orden europea de detención a la justicia belga para una futura extradición a España.

El exvicepresidente Oriol Junqueras sí prevé acudir a declarar, según fuentes de ERC, como el resto de los exconsellers que siguen en España. También han confirmado que comparecerán ante el Supremo Forcadell y los cinco miembros de la Mesa.