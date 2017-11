El enfado en directo de Sergio Martín con Rufián: "Nos trata como imbéciles"

El presentador de Los Desayunos de TVE, Sergio Martín, ha protagonizado este jueves una tensa entrevista al diputado de ERC Gabriel Rufián.

Las conversación no empezó bien y, de hecho, el político se quejó de los problemas de sonido que estaba sufriendo. Pero el verdadero rifirrafe llegó cuando el periodista le preguntó si se habían desplazado a Madrid los diputados de la CUP para mostrar su apoyo a los exmiembros del Govern.

"Me sorprende, porque hay como 30, 40 o 50 cámaras aquí y ninguno, supuestamente, ha visto a ningún miembro de la CUP", respondió, irónico, Rufián.

"Señor Rufián, créame si yo le digo que intento entender la realidad, no modificarla. Yo no sé si a su lado había disputados de la CUP, por eso se lo pregunto", replicó Martín.

"Me sorprende enormemente, porque ustedes están mucho más informados que yo. Es que las CUP no forman parte del Gobierno y a quien ha querellado el Estado es al Gobierno. Me parece normal que las CUP, como no están dentro del Gobierno, no estén querellados. Pero vamos, es como de Barrio Sésamo", contestó Rufián haciendo alusión a la "línea editorial" del informador.

"Yo solo pregunto y usted responde. Da la sensación de que nos trata como a imbéciles por hacer una pregunta que igual a usted le parece imbécil, pero que a nosotros nos parece relevante el análisis. Está en su derecho de responder como quiera, también nosotros de preguntar como queramos", subrayó Martín.

Rufián, molesto, zanjó con un: "Totalmente, pero se lo dice usted todo". Y el periodista decidió en ese punto dar por concluida la entrevista.

"Hay veces que es muy difícil hacer una entrevista. De verdad que intentamos hacerlo con toda la honestidad posible", aseguró el periodista después. "Esto solo puede ocurrir en una tele publica. En una televisión privada esta actitud desdeñosa no se le hubieran aguantado", añadió posteriormente.