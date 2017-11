El príncipe Harry y Meghan Markle son primos lejanos, según su árbol genealógico

Él es un príncipe que ha crecido en un palacio en Reino Unido, además de quinto en la línea de sucesión al trono. Ella es nativa de California (Estados Unidos), actriz y actualmente reside en Toronto (Canadá).

Tenderíamos a pensar que, viniendo de dos realidades tan distintas, el príncipe Harry y Meghan Markle no tienen mucho en común, pero, además de estar perdidamente enamorados el uno por el otro, esta pareja tiene más historia en común de la que pensábamos.

De acuerdo con un informe del diario Daily Mail, Harry (33) y Markle (36) son primos lejanos (quinceavos, para ser exactos) por parte de un ancestro de la Reina Madre (bisabuela de Enrique) en el siglo XV.

De acuerdo con la investigación genealógica del Mail, Markle está conectada con la familia real por parte de la madre de su padre con un hombre llamado Ralph Bowers, un alto sheriff del condado de Durham, que vivió de 1480 a 1516. El nieto de Bowes, Christopher Hussey, fue uno de los fundadores de Nantucket, Massachusetts, y su linaje condujo al nacimiento de Markle.

Respecto a la conexión con Harry, Sir George Bowes, el bisnieto de aquel sheriff Bowes, fue miembro del Parlamento durante el reinado de Carlos II; y Harry vino al mundo siglos después por la línea de sucesión de la hija de Carlos II y su marido.

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle es un antiguo director de iluminación para la televisión que trabajó en programas tales como Casados con hijos y Hospital General.

"Ahí estaba yo, entre bastidores de una telenovela y de una serie de televisión, rodeada de actores famosos y sus respectivos equipos, que contaban con presupuestos multimillonarios y degustaban un almuerzo que siempre incluía un filet mignon y tantos dulces que acababas creyendo que estabas en la fábrica de chocolate de Willy Wonka", escribió la actriz acerca de cómo fue crecer en el trabajo de su padre en su página sobre estilo de vida, The Tig.

Aunque ella no pertenece (al menos por ahora) a una familia real, no resulta sorprendente que Markle y su príncipe sean familia lejana. Después de todo, de acuerdo con Elle UK, un estudio científico llevado a cabo en 2013 reveló que todos los europeos a día de hoy son descendientes de un mismo grupo de ancestros de hace 1.000 años.

Así, no es extraño que haya plebeyos relacionados con la realeza. De hecho, la duquesa de Cambridge y su marido, el príncipe Guillermo también son primos (muy lejanos).

"La tatarabuela de Kate, Frances Elizabeth Greenhow, era la décima tataranieta de Sir William Gascoigne, un caballero de Yorkshire que murió en 1487. Se casó con Lady Margaret Percy, la más joven de las cuatro hijas de Henry Percy, conde de Northumberland", señala Patrick Cracroft-Brennan, editor de Cracroft's Peerage.

"El conde era descendiente del rey Eduardo III por parte de ambos padres. El príncipe Carlos y la princesa Diana son descendientes de Sir William Gascoigne y de su mujer, Lady Margaret. Según esto, Guillermo y Kate son primos decimocuartos por parte de su madre y decimoquintos por parte de su padre".

Este artículo fue publicado originalmente en la edición canadiense del 'HuffPost' y ha sido traducido del inglés por María Ginés Grao.