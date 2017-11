El programa humorístico Polònia ha reaccionado al decreto de prisión para Oriol Junqueras y ocho exconsejeros del Govern de la Generalitat y ha comunicado en redes sociales una decisión muy comentada.

"Hoy no hay programa. No tenemos ganas de reír", han escrito en su mensaje, acompañado de una imagen con fondo negro y el logo del programa:

Avui no hi ha programa.

No tenim ganes de riure. pic.twitter.com/FzdrAsz9xu