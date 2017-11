El tuit de Puigdemont 24 horas antes de tener que comparecer en la Audiencia Nacional que sigue dando que hablar

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont publicó, este miércoles 1 de noviembre, un tuit con el que pretendía homenajear el referéndum ilegal del 1-O , un mes después, y en el que aseguraba que "a pesar de la violencia" sigue "trabajando": "¡Orgullo de pueblo!", sentenciaba.

Las palabras de Puigdemont, quien continúa en Bruselas acompañado por cuatro de sus exconsejeros,a pesar de que este jueves debían comparecer ante la Audiencia Nacional para declarar por la querella presentada por la Fiscalía que les acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, continúan resonando y generando miles de reacciones en Twitter:

El PP y el PSOE no es una farsa democrática no? Mientras vais mirando y criticando los catalanes, ellos siguen robando tu dinero

Yo no me siento insultada, me siento representada. Cosa q PP I PSOE dicen 1cosa en campañas y luego todo lo contrario... REPRESENTADISIMA!