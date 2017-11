El Hormiguero ha decidido empezar el mes de noviembre por todo lo alto. Para ello ha llevado a su plató a la actriz Elsa Pataky. Por tanto, el programa de Antena 3 optó por publicitar en redes sociales la visita de la intérprete con una imagen...

... que no fue demasiado bien recibida por algunos tuiteros. Acusaron al programa conducido por Pablo Motos de utilizar una fotografía de la actriz en ropa interior para promocionar una entrevista.

y no teníais otra foto no https://t.co/s2RjiF1qY5

Pues si no viene a hablar de bragas no entiendo la foto. https://t.co/kVRCPb9PwM

No sería la primera vez y no sin motivos que se acusa al programa de Pablo Motos de machismo y de uso de la mujer como objeto. Sin embargo —aunque sí que se podía elegir otra foto, obviamente— la imagen estaba justificada: el motivo (o, al menos, la excusa) de la visita fue que la intérprete presenta estos días su colaboración por cuarto año consecutivo con la marca española de ropa interior Women'Secret.

Así, El Hormiguero se justificó en redes explicando cual era el motivo de la elección. Respondió a varios usuarios (con un tono no del todo amigable, por otra parte...) dando explicaciones al respecto.

Efectivamente, se estrena mañana. Nia, no lo sabías ni tenias por qué, no pasa nada, pero hombre, no insistamos.