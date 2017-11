Esto es lo que dicen los primeros análisis sobre el iPhone X

Por mucho iPhone 8 que quieran colarnos, desde la última keynote de Apple la gente no habla de otra cosa que no sea el iPhone X. Es lo que tiene lanzar un teléfono que a priori resulta revolucionario en muchos aspectos y que llega al mercado colgándose una etiqueta en la que se puede leer la nada indiferente cifra (mínima) de 1.159 euros.

Tal anda el panorama que no dudamos que este recopilatorio te interesa, un rápido pero contundente resumen en el que vas a poder conocer cuáles son las primeras impresiones de la prensa especializada estadounidense (donde el equipo ya está en mano de youtubers y periodistas).

No podemos empezar por otro lado que echando un ojo a lo que dicen nuestros hermanos en EEUU. Chris Velazco, compañero de Engadget, ha publicado un artículo con impresiones tras el primer día de uso —no es por tanto un análisis convencional, ojo— en el que cabe destacar su opinión sobre el Face ID.

Chris cuenta que la configuración conlleva no menos de 20 segundos y que desbloquear el teléfono tras ello es un proceso que funciona casi a la perfección. Es cierto que seguirás teniendo que deslizar el dedo para ver la pantalla de inicio tras desbloquear el teléfono con tu cara, pero asegura que el procedimiento es tan rápido como usar Touch ID.

Chris apunta que lo más increíble del iPhone X no es lo diferente que es de los otros modelos sino lo pronto que te familiarizas con estas nuevas rarezas. Según nuestro compañero, "Tim Cook ha dejado claro que el X es el futuro de los teléfonos inteligentes de Apple, pero el futuro no se siente extraño en absoluto: se siente sorprendentemente natural, sorprendentemente rápido".

En The Verge se han lanzado con un análisis —no 100% completo ya que no le han dado nota numérica todavía— y la conclusión por el momento no podría ser más positiva: el iPhone X es el mejor iPhone jamás creado. Sin rodeos, vaya.

"Es delgado, potente, tiene ideas ambiciosas sobre para qué se pueden utilizar las cámaras de los teléfonos y lleva el lenguaje de diseño de los teléfonos a un nuevo y extraño", apuntan. En el artículo vienen a decir, eso sí, que si ya sentías que te encantaba el teléfono (lo suficiente como para reservarlo), no te vas a sentir decepcionado, pero que si no te llamaba la atención, posiblemente sus novedades no van a terminar de hacerte cambiar de opinión. Cuanto menos curioso. ¡Ah! Y que la pantalla OLED es fantástica.

En Wired también han preferido escribir unas primeras impresiones y mantener las distancias hasta una prueba más profunda. A pesar de ello, tienen ya un veredicto más o menos formado sobre Face ID, al que parece ser difícil de engañar (ni siquiera con una foto del dueño del teléfono). En el artículo, su autor, Steven Levy, hace una buena reflexión final al recordar que aunque el primer iPhone fue muy distinto y rompedor, no fue revolucionario hasta que Apple se abrió a terceros para que aprovecharan los recursos del teléfono. Esto mismo cree que pasará con el iPhone X, por lo que el smartphone aún necesitaría un tiempo de adaptación hasta terminar de explotar.

¿Y sobre la cámara? Tenemos por ejemplo la opinión de Techcrunch, donde señalan que hay sutiles detalles que marcan la diferencia. Debido a la óptica ligeramente distinta, el iPhone X (52mm equivalentes) ofrece mayor angular que el iPhone 8 Plus (56 mm equivalentes). Esto significa que tendrás "más espacio para trabajar en el modo Retrato", aunque la mayoría de la gente no lo apreciará a menos que coloquen un teléfono al lado del otro. El tele es además más luminoso, logrando una mejor estabilización de la captura, especialmente en imágenes macro.

Nicole Nguyen de Buzzfeed no se lo piensa y asegura que el iPhone X no es para todo el mundo. El teléfono, opina, está destinado a un usuario muy avanzado que toma cientos de fotos, videos, que se mueve y hace uso de las redes sociales, que juega en el teléfono y que navega intensamente. Es un buen teléfono, desde luego que lo es, pero solo para aquellos que vayan a aprovechar todas las cualidades que tiene.

¿Qué te han parecido estas primeras impresiones? ¿esperabas una opinión más negativa del equipo o andan en la línea de lo que tenías en mente?

Este artículo fue originalmente publicado en Engadget.es