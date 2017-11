Gabilondo resalta la "ingenuidad" que sería creer que las elecciones del 21-D son "sólo autonómicas"

El periodista Iñaki Gabilondo ha resaltado —en su comentario en la Cadena Ser ¿Sólo autonómicas?— que negar el carácter del 'ellos contra nosotros, nosotros contra ellos' a las elecciones autonómicas en Cataluña del 21 de diciembre "sería una ingenuidad".

De este modo, "si el independentismo decide darles carácter constituyente y revalida su mayoría de escaños en el parlament valdrá muy poco la literalidad jurídica", argumenta-.

Por otra parte, Gabilondo ha explicado que "para un porcentaje muy importante de ciudadanos catalanes y para la mayoría de los españoles esta cita en las urnas, por la intensidad de los antecedentes, tampoco es sólo lo que oficialmente es".

"Digo esto para subrayar la gravedad del estrago que ya se ha producido en la sociedad catalana y la magnitud de la tarea que habrán de acometer quienes quieran curar sus heridas internas y reconstruir los lazos rotos con el estado español", sentencia el periodista.

Está muy bien que digamos que las elecciones del día 21 son sólo autonómicas, pues eso es lo que son: autonómicas, no constituyentes; pero sería una ingenuidad que nos lo creyéramos. Porque si el independentismo decide darles carácter constituyente y revalida su mayoría de escaños en el parlament valdrá muy poco la literalidad jurídica. Por otra parte, para un porcentaje muy importante de ciudadanos catalanes y para la mayoría de los españoles esta cita en las urnas, por la intensidad de los antecedentes, tampoco es sólo lo que oficialmente es. Plebiscitarias, no pero sólo autonómicas, tampoco. Y negarles ese carácter de' ellos contra nosotros, nosotros contra ellos' porque eso no nos guste nada o porque eso nos parezca peligroso y simplificador es negarse a aceptar la realidad porque eso ocurre. La polarización ya es extrema hoy, imaginen cómo puede llegar a serlo con Puigdemont dirigiendo la campaña desde Bruselas y contestado desde aquí.

Todos vamos a leer los resultados del día 21 sumando independentistas y no independentistas, es tonto discutirlo. Además, nos será posible comprobarlo visualmente porque será una noche en la que ondearán banderas, esteladas o españolas, ya veremos cuáles. Digo esto para subrayar la gravedad del estrago que ya se ha producido en la sociedad catalana y la magnitud de la tarea que habrán de acometer quienes quieran curar sus heridas internas y reconstruir los lazos rotos con el estado español.