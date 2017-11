La dura crítica de Pepa Bueno a Puigdemont por "enmascarar su irresponsabilidad y su fracaso" con su "retórica victimista"

La periodista Pepa Bueno ha resaltado —en su comentario El jefe los deja solos en la Cadena Ser— que tanto el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont como los cuatro ex consellers que siguen, "se cree", en Bélgica "siguen difundiendo la retórica victimista con la que pretenden enmascarar su irresponsabilidad y su fracaso".

En una hora, 9 miembros del ex gobierno catalán se enfrentan a los interrogatorios de la investigación abierta contra ellos en la Audiencia Nacional por sedición, rebelión y malversación de fondos. Y en hora y media lo harán en el Supremo los 6 miembros de la Mesa del Parlament. Serán los jueces los que van a decidir las medidas que toma sobre cada uno de ellos. Ya hay fianzas millonarias encima de la mesa y sobre su ingreso en prisión provisional o no ya veremos. No adelantamos acontecimientos.

No acudirá a la citación Carles Puigdemont y cuatro ex consellers que siguen, se cree que en Bélgica, difundiendo en comunicados y comparecencias la retórica victimista con la que pretenden enmascarar su irresponsabilidad, primero, y su fracaso, después.

En un último comunicado de anoche, Puigdemont sigue presentándose como presidente de la Generalitat, cargo del que fue destituido el viernes como es evidente para todo el mundo, incluida la prensa internacional, tan mimada durante años por el govern a costa de carísimas campañas pagadas con dinero de todos los catalanes. Ahora, esa misma prensa, no ha dudado en calificar de 'circo' la espantada de Puigdemont y sus acompañantes.

En cualquier caso, los cinco huidos están en en territorio comunitario, y su situación de rebeldía se puede resolver con una orden europea de detenciónporque los estados miembros de la Unión Europea disponen de mecanismos legales para facilitar que los investigados por cometer delitos respondan ante la justicia de sus países, tarde o temprano.

Que el ruido, la irritación y los ultras, minoritarios en cualquier caso, de uno y otro lado no nos nublen la razón. Los catalanes votarán en 49 días y la justicia llama a declarar 20 acusados de delitos concretos, sobre los que los jueces dictaminarán. A la espera de esa decisión y del análisis que merezcan después, de momento, hoy, esto es lo que hay.