Trump nomina a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha nominado este jueves al gobernador Jerome Powell como su candidato para presidir el banco central de los Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), en sustitución de la actual presidenta, Janet Yellen. Su mandato comenzará en febrero de 2018, cuando concluye el de su antecesora.

"Estoy convencido de que tiene el conocimiento y sabiduría necesarios para liderar nuestra economía", ha asegurado Trump en la Rosaleda de la Casa Blanca, al anunciar su decisión, acompañado del nuevo candidato.

La designación de Powell, miembro de la junta de gobernadores del banco central estadounidense desde 2012, deberá ser ratificada por el Senado, trámite que no se espera que presente obstáculos para su confirmación, puesto que es visto con buenos ojos por los republicanos. "Powell es el candidato perfecto para liderar un banco central independiente y ofrecer a la economía estadounidense una política monetaria correcta", ha afirmado Trump.

El presidente Donald Trump junto a Jerome Powell, su candidato para presidir la Reserva Federal. REUTERS/Carlos Barria

Powell, de 64 años, es republicano, a diferencia de Yellen, demócrata que fue impulsada por el entonces presidente Barack Obama. Trump agradeció el 'maravilloso trabajo' realizado por Yellen en sus cuatro años al frente de la institución.

Trump no ha sorprendido con esta decisión. Los analistas ya esperaban que el presidente estadounidense escogiera a Powell. Desde hace una semana circulaba su nombre como el candidato preferido del presidente. The Wall Street Journal aseguraban que Trump ya le habría informado en la noche del miércoles de que era el elegido.

Powell, abogado licenciado por la Universidad de Georgetown, está considerado como una figura continuista de la política de Yellen, la presidenta saliente, en la senda de gradual ajuste monetario y retirada del multimillonario estímulo aplicado tras la crisis financiera. Forma parte de la junta de gobernadores del Sistema de la Fed desde 2012

En estos cinco años en la junta de gobernadores de la Fed, el ahora aspirante a presidente del banco central ha votado siempre a favor de las decisiones mayoritarias. Powell ha compartido con Yellen su preocupación por la inflación y el enfoque prudente respecto a las subidas de tipos de interés.

