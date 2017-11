Un doble despiste pareció acercar a esta pareja en 'First Dates' pero...

A Alberto, de 33 años, no le gusta bailar, no le gusta la playa, y para qué engañarnos, su cita con Ninibeth, de 25, no iba precisamente viento en popa.

Sin embargo, un doble lapsus en este encuentro de First Dates —de Cuatro— pareció encauzarlo todo y acercó a los dos comensales: ni Alberto ni Ninibeth se habían enterado de cómo se llamaba su compañero de mesa.

El momento fue así:

- Ninibeth. ¿Sabes que no me ha quedado claro cómo te llamas? - Alberto. Eso es que no me has hecho ni caso. Alberto me llamo. - Ninibeth. Entre los nervios, que entramos, es todo tan rápido... ¿Tú te has quedado con el mío? - Alberto. Pues no, tampoco. - Ninibeth. ¡No me has hecho ni caso! Yo me llamo Ninibeth.

El momento logró acabar con la tensión y, a partir de ahí, todo fluyó mucho mejor.

Alberto corroboró que el signo del zodiaco de Ninibeth le encajaba:

- Alberto. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué signo del zodiaco eres? - Ninibeth. Ay, por dios. Qué miedo me has dado. Dependiendo del año, sea bisiesto o no, soy piscis o acuario. ¿Crees en eso? - Alberto. Teniendo en cuenta que mis íltimas tres ex eran tauro, me vale. He llegado a la conclusión de que no congenio. Yo soy virgo.

Ambos comprobaron que compartían mal hábito:

- Ninibeth. ¿Fumas tú? - Alberto. Sí, - Ninibeth. ¡Yo también! Bieeeen. Ya van dos.

Sin embargo, y aunque todo parecía ir sobre ruedas...:

C'est la vi...

