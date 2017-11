Belén Rueda revela que en sus inicios en Telecinco recibió muchos comentarios sexistas

A principios de los 90, Belén Rueda se convirtió en uno de los rostros de Telecinco, la entonces cadena amiga. Fue el rostro de programas como VIP Noche, junto a Emilio Aragón; el Telecupón; Tele 5 ¿dígame; o La ruleta de la fortuna.

Pese a este éxito, no se libró de comentarios sexistas. Lo cuenta este fin de semana en la revista ICON, donde habla en una entrevista del acoso machista que sufrió por parte de un 'pez gordo' de la cadena, del que no dice su nombre.

"Sucedió cuando empecé en la televisión, pero no fue algo prolongado", asegura la intérprete. "Podría resumirlo en la frase que me dijo un directivo de Tele 5: 'No eres el prototipo de mujer de esta cadena porque necesitamos chicas que pongan cachondos a los camioneros'".

La actriz de 52 años cuenta que en ese momento se quedó bloqueada, pero que "con esta edad y experiencia" habría contestado.

Pese a no dar ese perfil, que pedían en la cadena y que quedaba muy en evidencia en el casting de Tutti Frutti, el programa de las Mama Chicho, Belén Rueda siguió al frente de VIP Noche y no duda de cuál fue la razón de su permancencia.

"Es cierto que yo no era voluminosa, pero permanecí en ese programa porque tenía una química especial con Emilio Aragón", explica la actriz, que también trabajó con él en Médico de Familia y Noche, noche.