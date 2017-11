🔴 EN DIRECTO: Santi Vila paga la fianza de 50.000 euros para salir de la cárcel

La Fiscalía General del Estado ha archivado sin abrir si quiera una investigación el expediente iniciado a raíz de la presentación por parte de un particular de un escrito en el que solicitaba la ilegalización de la CUP y su disolución como partido al "promover y defender públicamente" la independencia de Cataluña.

La denuncia, que ha sido adelantada por Voz Populi, explica que de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos "un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos" o cuando legitime la violencia "como método para la consecución de objetivos políticos".

Según han informado fuentes fiscales, el Ministerio Público ha abierto un expediente interno que se ha cerrado sin iniciar diligencias de ordenación en relación a este escrito que denuncia que la CUP está "apoyando, promoviendo y defendiendo públicamente un acto ilegal que atenta directa y frontalmente contra la Constitución española".

Andreu Van den Eynde cree que la decisión de Puigdemont de irse a Bruselas no afecta a lo que ha pasado con su cliente, dice el abogado de Oriol Junqueras. "Estaríamos aquí igualmente". Sobre sus clientes, dice que están "tranquilos" y "firmes", aunque en una "situación muy dura". "Lo más difícil ha sido el traslado, es un punto negro desde todos los estudios, porque es un espacio de bastante impunidad para hacer conductas de trato y de maltrato a los detenidos". "Pero más allá de eso, que no ha sido muy grave, aunque tengo que denunciarlo, las condiciones de traslado no han sido las adecuadas", dice el abogado. "Están preocupados por sus familias, pero firmes para seguir adelante".

Un grupo de militantes de Podem Catalunya ha pedido al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos que convoque de forma inmediata una Asamblea Ciudadana autonómica para renovar la organización, lo que abre el camino a la dirección de Pablo Iglesias para apartar al actual secretario general, Albano Dante Fachín.

Según los estatutos de Podemos, entre las competencias del Consejo Ciudadano Estatal se incluye la potestad de "convocar de forma extraordinaria cualquier Asamblea Ciudadana de nivel territorial inferior para cuestiones de especial trascendencia".

Una situación que la dirección podría entender que se da en este momento en Cataluña tras las discrepancias entre la cúpula estatal y la autonómica de Dante Fachín, que ha llegado a acusar a Pablo Iglesias de actuar como Mariano Rajoy con la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la marca catalana de Podemos.

La petición para convocar la Asamblea Ciudadana autonómica parte de la iniciativa 'Podem Amb Futur' surgida 'desde militantes de Podemos Cataluña con la voluntad de abrir los espacios de debate y de decisión para escoger, entre todos, el rumbo' de la organización, según ellos mismos explican en una nota de prensa hecha pública hoy, especialmente dura con la dirección de Dante Fachín.

"La pérdida de confianza con la actual dirección viene dada especialmente por su viraje político para ubicar a Podemos Cataluña como una fuerza del proceso y en la ruptura unilateral de la confluencia de la que nos enteramos a través de las redes sociales", señalan en el comunicado.

Afirman además que en los últimos meses han "podido constatar el malestar de una gran parte de las bases de Podem con la actual dirección".

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha iniciado acciones judiciales para ilegalizar "las organizaciones criminales al servicio del golpe de Estado", entre las que están la CUP, ERC y el PdeCat.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado este viernes varias resoluciones relacionadas con el proceso soberanista, entre ellas una que rechaza de forma unánime el recurso presentado por la Generalitat contra el acuerdo por el que el Senado dio luz verde a la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución frente a la declaración unilateral de independencia.

La iniciativa se inadmite porque la Generalitat presentó su escrito antes de que la Cámara Alta llegara a votar las medidas adoptadas por el Gobierno

Por otro lado, el tribunal de garantías ha hecho públicas las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de tres de los pasos del proceso independentista.

Así, anula la Resolución del Parlament de designación de la sindicatura electoral, del decreto de la Generalitat de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación y del decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Catalunya.

Las tres sentencias remiten a los argumentos jurídicos de la sentencia dictada el pasado 17 de octubre, con los que el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley del referéndum de autodeterminación.

Paul Bekaert, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña, "apelará" si un juez belga decide "entregar" a Carles Puigdemont a las autoridades españolas, según afirmó hoy en declaraciones a la televisión flamenca Terzake.

Aunque la orden de arresto no ha sido aún emitida por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, el letrado belga ha señalado que la orden ya empezó a elaborarse ayer en Madrid y podría llegar hoy a Bruselas si la juez la aprueba.

En este sentido advirtió de que "no hay prisa", porque el proceso burocrático podría llevar "entre mes y medio o dos meses", hasta que realmente se pueda aplicar una hipotética orden de detención. Bekaert confirmó que en caso de que un juez belga 'decida la entrega' de su cliente a España, "apelarán sin duda" la decisión para evitar la extradición.

La Audiencia Nacional ha autorizado la puesta en libertad del exconseller de Empresa de la Generalitat Santi Vila tras depositar la mañana de este viernes la fianza de 50.000 euros que la jueza Carmen Lamela le reclamaba para poder salir de prisión.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha exigido este viernes la 'excarcelación inmediata de todos los presos políticos que lo son pese a haber actuado siempre pacífica y democráticamente, de acuerdo con el mandato surgido de las urnas', aprobando una declaración institucional firmada por BComú, grupo Demòcrata, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates).

En un pleno extraordinario, ha expresado su pleno apoyo 'al Govern legítimo de la Generalitat de Cataluña, liderado por el Muy Honorable presidente Carles Puigdemont y por el Honorable vicepresidente Oriol Junqueras', y a la Mesa y al Parlament, desposeídos de sus competencias por una aplicación del artículo 155 que califica de indigna.

Exige el fin de la aplicación del 155 y de la judicialización de la política catalana, y condena 'la arbitrariedad y el uso partidista con que se están aplicando las leyes, pervirtiendo la separación de poderes que cualquier Estado de Derecho digno debe garantizar', según la declaración institucional, acordada en un pleno en el que grupo Demòcrata, ERC y la CUP han levantado carteles para exigir la liberación de los miembros del Govern encarcelados.

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha llamado este viernes a una victoria del soberanismo en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre:

"Nos quieren humillados y destruidos. No podrán. No tienen suficientes cárceles. La democracia ganará. El 21D el mundo lo verá".

El exconseller Santi Vila, el único al que la jueza Lamela envió a prisión eludible bajo fianza, ha depositado la cantidad de 50.000 euros para salir de la cárcel de Estremera, donde ha pasado la noche.

La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon condenó el jueves la orden de prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña, imputados de sedición y rebelión por declarar la independencia. "Independientemente de lo que se piense sobre Cataluña, es un error encarcelar a dirigentes electos y debería ser condenado por todos los demócratas", escribió en Twitter.

"El desacuerdo sobre el futuro político de Cataluña es político. Tendría que ser resuelto democráticamente", añadió.

Regardless of opinion on Catalonia, the jailing of elected leaders is wrong and should be condemned by all democrats https://t.co/jzJCVBoRL7