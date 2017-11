La extraña historia de uno de los actores de 'Stranger Things' en el baño de un hotel

El actor canadiense Finn Wolfhard, conocido por interpretar a Mike Wheeler en la serie Stranger Things, ha descubierto a su pesar el verdadero uso de los bidés, después de beber de esa "fuente" y de compartir en Twitter su extrañeza por el peculiar sabor del agua.

"Eh, Francia, acabo de beber de vuestra fuente de agua. ¿Por qué está en el baño y por qué sabe raro? lasmaravillasdeEuropa", escribió el joven, que cumplirá en diciembre 15 años y está de gira presentando la segunda temporada de esa serie de Netflix.

Yo France just drank from your water fountain. Why is it in a toilet, and why does is taste weird? #thewondersofeurope