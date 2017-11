Los bochornosos tuits de Alfonso Ussía burlándose del acoso sexual

Tras las decenas de denuncias de acoso sexual que ha habido —y se siguen dando— las últimas semanas, el periodista Alfonso Ussía ha hecho una serie de desafortunados comentarios en Twitter poniéndolas en duda y, por ello, ha sido criticado duramente por los usuarios de la red social.

Varias mujeres que se han mantenido calladas durante mucho tiempo —la mayoría de ellas por miedo a las represalias o a perder sus trabajos— han denunciado los últimos días varios episodios de acoso sexual por parte del cineasta Harvey Weinstein. Además, desde hace pocos días también han salido a la luz acusaciones hacia otros personajes públicos de Hollywood, como Kevin Spacey.

Sin ir más lejos, en España, Yvonne Blake, presidenta de la Academia de Cine, contó a El HuffPost que había sido violada por un productor de cine. La actriz Leticia Dolera narró hace pocos días en una entrevista con eldiario.es que había sido agredida sexualmente con 18 años por un director. Todo apunta a que irán saliendo más casos a medida que se hagan públicas estas informaciones, como ya ha indicado alguna de las víctimas.

A pesar de que los psicólogos expertos en violencia de género y abuso sexual llevan años explicando las miles de razones por las que muchas mujeres no denuncian estos hechos —o lo hacen tarde—, hay quien piensa que las múltiples denuncias de los últimos días se deben a "ambiciones económicas". Es lo que insinúa Ussía en su cuenta de Twitter, burlándose de los últimos casos.

A pesar de mi avanzada edad una mujer me ha dicho " adiós, guapo". Estoy hundido. Me siento acosado. Voy a denunciarla inmediatamente.

A mí me acosó don Jacinto Benavente. No lo he denunciado hasta hoy porque cuando me acosó no había nacido todavía.