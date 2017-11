El comentario de Lidia a un hombre en 'First Dates' que dejó a Matías con esta cara

First Dates ha calado tanto en los espectadores que hasta los camareros que forman parte del programa han saltado a la fama.

Lidia Torrent y Matías Roure son dos de los personajes más conocidos y queridos del espacio televisivo de Cuatro, que además son pareja y comparten en Instagram su vida en común. Pero en la cita del pasado martes 31 de octubre ocurrió algo que no ha pasado desapercibido en redes.

(Sigue leyendo después de la imagen).

Una publicación compartida de Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 10:30 PDT

Borja, de 19 años, llegó al restaurante de Carlos Sobera muy impaciente y con ganas de saber con quién iba a compartir mesa. Al entrar, fue Torrent la que dio la bienvenida al hombre.

Mientras el joven esperaba a su cita, Borja le dijo a Lidia: "¿Quién será mi pareja? Ya me podrían poner contigo".

"Pues mira, oye yo tengo hambre, por cenar ahora... No me iría nada mal", respondió la camarera del programa en tono de humor. Al oír eso, Roure, barman y pareja sentimental de Torrent, dejó lo que estaba haciendo y levantó la mirada de forma brusca.

El propio programa acentuó el gesto de Roure poniendo el sonido de un sable de fondo.

Finalmente, Borja fue emparejado con Yadira y salió del First Dates como entró, sin pareja.

Borja ha rechazado una segunda cita con Yadira, así que ya sabemos quién no bailará sus canciones #FirstDates471 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/tj0kMaaUYe 31 de octubre de 2017

Esto no pasó desapercibido en redes y muchos espectadores que comentaban el programa con la etiqueta #FirstDates471 se hicieron eco de la reacción de Matías.

#FirstDates471

Tirarle la caña a Lidia delante del novio....

Creí que ya habíamos superado eso pic.twitter.com/DbLO1JaPe3 — 💪 MajAretA Franklin (@Tuitero_David) 31 de octubre de 2017

#FirstDates471 A Matías un día de estos le da un parraque😂 — Cloy 💜 (@cloybokerona) 31 de octubre de 2017

Vamos ya, Borja. Vienes a tope!!!!! Que te pongam con la camarera dices 🤣🤣🤣🤣#FirstDates471 — Perico Los Palotes (@Alitorcano) 31 de octubre de 2017