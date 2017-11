'Gran Hermano' expulsa de forma fulminante a uno de sus concursantes

La cuenta de Twitter oficial de Gran Hermano Revolution ha anunciado que el programa ha decidido expulsar de forma fulminante a José María por lo que desde el concurso de Telecinco afirman es "una conducta intolerable".

Asimismo, también han considerado oportuno que Carlota deje la casa.

En un escueto texto, la organización ha escrito:

Comunicado de última hora pic.twitter.com/bZpOE3QNI8 — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de noviembre de 2017

Poco después, la misma cuenta ha emitido una aclaración: sólo ha sido expulsado José María.

Poco se sabe de los motivos de la expulsión de José María, que ya fue noticia hace unos días a causa de unos comentarios que el agricultor murciano hizo sobre las inundaciones en el norte de España.

"¿Sabes qué pasa? Cuando en la parte de arriba, donde vive Miguelico (Navarra) o Pilar (Zaragoza), se inunda todo, yo me alegro", dijo José María, a lo que Maico contestó: "Yo también". "¡Y que se jodan! No quiero que nadie se muera nadie ni nada, pero me alegro. ¡Por no pasar el agua! Es vergonzoso", continuó el murciano.

Carlota y José María en el confesionario.