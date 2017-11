Incredulidad con la pifia de este portero alemán

El portero del equipo alemán Mainz 05, Robin Zentner, ha protagonizado uno de esos momentos que pasará a la historia de los zapping deportivos.

El conjunto de Zentner se enfrentaba al Borussia Mönchengladbach en un encuentro de la liga alemana. En un momento del partido, el arquero recibió el balón y cuando creyó que lo tenía en el pie derecho lanzó una patada al aire.

La imagen está siendo muy compartida en redes sociales y hasta el portero del Porto, Iker Casillas, lo ha retuiteado. Por suerte para Zentner la jugada no acabó en gol.

So Mainz's goalkeeper just did this... pic.twitter.com/rH3WPKfo8N