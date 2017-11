Estupefacción por lo que encontró un padre en las chucherías de Halloween de sus hijos

Hay veces que en Halloween lo que más puede asustar no es un disfraz aterrador. Prueba de ello es lo que un padre encontró entre los caramelos de sus hijos y que ha compartido en Twitter.

"Creo que acabo de comerme una galleta (de un paquete que les dieron a nuestros hijos mientras hacían truco o trato) que caducó hace 18 años. No estoy de broma", ha dicho el hombre, en un mensaje que lleva en pocas horas más de 8.500 retuits.

Adrian Johnson, que así se llama este señor, adjuntó dos fotos en las que se podía ver la fecha de caducidad de las galletas, fechadas el 15 de mayo de 1999.

Think I've just eaten a biscuit (from a packet given to our kids while trick or treating) that went out of date 18 years ago. Not joking. pic.twitter.com/JTj9adVlKY