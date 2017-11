La frase de su cita en 'First Dates' que dejó a una mujer con esta cara

Parece imposible pero First Dates ha vuelto a dejar una de esas citas mágicas que han saltado directamente a las redes sociales.

El programa de Carlos Sobera en Cuatro ha vuelto a emparejar a dos personas de lo más diferentes que han protagonizado una cita sin precedentes en la historia del programa.

De un lado estaba Miriam, una mujer de 38 años con un hijo y a Luis, un hombre de 44 también con descendencia.

4 de noviembre de 2017

En un momento del programa la pareja empezó a hablar de algo tan usual como los hijos. Luis contó que va a tener otro hijo pero no de la forma que Miriam pensaba.

"Mi exmujer ahora está con una chica y me ha pedido mi semillita", dijo el hombre ante la incredulidad de ella, que respondió: "¿Te la vas a zumbar? Me parece surrealista". Pero no, que no cunda el pánico, Luis simplemente ha donado su semen y asegura que ahora son "una modern family 2.0".

"Me he quedado un poco a cuadros", dijo ella en el reservado.

Esta revelación, por lo que sea, no gustó demasiado a Miriam que optó por no tener una segunda cita con Luis, que tendrá que disfrutar solo de su familia in vitro 2.0.

4 de noviembre de 2017